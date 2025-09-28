Il y aura deux joueurs à tenir de près : Newcastle, passé près du gros lot, s'incline avant de défier l'Union

Il y aura deux joueurs à tenir de près : Newcastle, passé près du gros lot, s'incline avant de défier l'Union
Photo:

Prochain adversaire de l'Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions, Newcastle a été battu sur le fil par Arsenal ce dimanche. Sandro Tonali et Nick Woltemade seront les joueurs à suivre chez les Magpies.

Après sa victoire acquise au PSV Eindhoven, l'Union Saint-Gilloise affrontera Newcastle au Lotto Park, mercredi soir, pour la deuxième journée de la Ligue des Champions.

Ce dimanche, 24 heures après le succès des Unionistes contre Westerlo, les Magpies disputaient une rencontre importante en Premier League face à Arsenal, mais n’ont pas réussi à prendre confiance avant leur déplacement en Belgique.

Newcastle battu sur le fil avant de défier l'Union

En effet, Nick Woltemade a ouvert le score pour Newcastle à la 34e minute sur un service de Sandro Tonali, mais Arsenal a égalisé en fin de match grâce à Mikel Merino (1-1, 84e), avant de s’imposer dans le temps additionnel par Gabriel (1-2, 90+6e). Une défaite frustrante pour les Magpies, confirmant que Tonali et Woltemade seront les joueurs à suivre pour l’Union.

Futur adversaire du Club de Bruges lors de la deuxième journée européenne, l’Atalanta Bergame a partagé les points sur la pelouse de la Juventus, samedi soir. Kamaldeen Sulemana avait ouvert le score en fin de première période pour les Bergamasques, mais Juan Cuadrado a égalisé pour la Vieille Dame à un petit quart d’heure du terme.

Enfin, en Europa League, le Racing Genk défiera Ferencvaros jeudi, après sa victoire sur la pelouse des Glasgow Rangers. Ce dimanche, le champion hongrois s’est imposé sur le terrain de Győr, quatrième du dernier championnat : 0-2. Les Limbourgeois seront favoris, mais ne devront pas sous-estimer leur adversaire.

