Les leaders enchaînent en Challenger Pro League
Photo: © photonews

Plusieurs matchs de Challenger Pro League étaient au programme ce samedi soir. Et tous les leaders ont assuré l'essentiel !

Le SK Beveren, leader de D1B, recevait le RFC Seraing ce samedi soir et a fait face à une solide résistance de la part des Métallos. Il a fallu un doublé de Lennart Mertens, intenable en ce début de saison avec 5 buts en 7 rencontres, pour venir à bout de la résistance sérésienne.

Seraing avait égalisé en fin de première période d'un but contre-son-camp signé Godeau, mais en seconde période, Mertens faisait 2-1 à la 64e minute. Beveren réalise tout simplement le sans faute en ce début de saison (8 victoires et 24 points sur 24).

Le KV Courtrai, cependant, tient un rythme comparable. Les Kerels l'ont emporté contre l'AS Eupen au terme d'une totale domination, qui ne s'est cependant traduire que par un seul but (1-0). Yent Van Genechten était exclu à la 75e, mais le score était acquis dès la 25e et le but de Lennard Hens.

Alors que Courtrai compte 22 points, le Beerschot s'accroche également derrière et a remporté une 5e victoire consécutive en battant Lokeren-Temse (1-0). Les Rats ont cependant dû attendre la 86e minute et un penalty transformé par Van Eenoo.

Les trois leaders mènent la danse en Challenger Pro League, et forcent Lommel à battre le FC Liège ce dimanche (16h) pour essayer de ne pas être largué. 

 Classement T P G P P B = Forme
1. SK Beveren SK Beveren 8 24 8 0 0 18-2 16 G G G G G
2. KV Courtrai KV Courtrai 8 22 7 1 0 16-4 12 G G P G G
3. Beerschot Beerschot 8 20 6 2 0 14-4 10 G G G G G
4. Lommel SK Lommel SK 7 14 4 2 1 14-6 8 P G G P G
5. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 7 13 4 1 2 10-7 3 G G P P G
6. Eupen Eupen 8 12 3 3 2 12-8 4 G G P P P
7. FC Liège FC Liège 7 10 3 1 3 7-7 0 G P G P P
8. La Gantoise La Gantoise 6 8 2 2 2 7-6 1 P P P G P
9. RSCA Futures RSCA Futures 7 8 2 2 3 7-9 -2 P P P G P
10. RWDM Brussels RWDM Brussels 6 7 2 1 3 12-10 2 G P G P P
11. Lierse SK Lierse SK 7 7 2 1 4 5-8 -3 G P P G P
12. Jong Genk Jong Genk 7 7 2 1 4 6-12 -6 G P G P P
13. Francs Borains Francs Borains 7 5 1 3 3 4-10 -6 P P P P P
14. RFC Seraing RFC Seraing 8 5 1 2 5 5-14 -9 G P P P P
15. KSC Lokeren KSC Lokeren 8 4 1 1 6 8-14 -6 P G P P P
16. Club Brugge NXT Club Brugge NXT 7 3 0 3 4 6-12 -6 P P P P P
17. Olympic Charleroi Olympic Charleroi 6 0 0 0 6 2-20 -18 P P P P P
Division 2

 Journée 8
Jong Genk Jong Genk 1-4 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
RSCA Futures RSCA Futures 2-2 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
KV Courtrai KV Courtrai 1-0 Eupen Eupen
SK Beveren SK Beveren 2-1 RFC Seraing RFC Seraing
Beerschot Beerschot 1-0 KSC Lokeren KSC Lokeren
Lommel SK Lommel SK 16:00 FC Liège FC Liège
La Gantoise La Gantoise 16:00 RWDM Brussels RWDM Brussels
Lierse SK Lierse SK 19:15 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
