Les leaders enchaînent en Challenger Pro League

Plusieurs matchs de Challenger Pro League étaient au programme ce samedi soir. Et tous les leaders ont assuré l'essentiel !

Le SK Beveren, leader de D1B, recevait le RFC Seraing ce samedi soir et a fait face à une solide résistance de la part des Métallos. Il a fallu un doublé de Lennart Mertens, intenable en ce début de saison avec 5 buts en 7 rencontres, pour venir à bout de la résistance sérésienne.

Seraing avait égalisé en fin de première période d'un but contre-son-camp signé Godeau, mais en seconde période, Mertens faisait 2-1 à la 64e minute. Beveren réalise tout simplement le sans faute en ce début de saison (8 victoires et 24 points sur 24).

Le KV Courtrai, cependant, tient un rythme comparable. Les Kerels l'ont emporté contre l'AS Eupen au terme d'une totale domination, qui ne s'est cependant traduire que par un seul but (1-0). Yent Van Genechten était exclu à la 75e, mais le score était acquis dès la 25e et le but de Lennard Hens.

Alors que Courtrai compte 22 points, le Beerschot s'accroche également derrière et a remporté une 5e victoire consécutive en battant Lokeren-Temse (1-0). Les Rats ont cependant dû attendre la 86e minute et un penalty transformé par Van Eenoo.

Les trois leaders mènent la danse en Challenger Pro League, et forcent Lommel à battre le FC Liège ce dimanche (16h) pour essayer de ne pas être largué.