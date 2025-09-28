"Waow" : Pep Guardiola épaté par le match de Jérémy Doku

Après un début de saison en mode diesel, Jérémy Doku est revenu de la trêve internationale remonté comme un pendule. Il a été l'homme du match ce samedi contre Burnley.

Jérémy Doku a débloqué la situation en faveur de Manchester City ce samedi, forçant le premier autogoal de Burnley. Par la suite, il a amené un danger permanent et ponctué son très bon match d'un assist pour le premier but d'Erling Haaland.

"Contre les équipes du bas de classement, Jérémy Doku est très important de par sa capacité à débloquer le jeu. C'est une terrible menace et il a également appris à mieux lire le jeu", se réjouissait Pep Guardiola après le match en conférence de presse.



La différence avec la saison précédente est frappante. Alors que Doku se faisait surtout remarquer auparavant dans des un-contre-un, il semble progresser sur d'autres plans. Comme sur le deuxième but mancunien : "Il attire l'attention de deux ou trois joueurs adverses, puis change le jeu d'un long ballon. Waouw", déclare Guardiola.

Avec un pied dans presque chaque but de Manchester City ce samedi, Jérémy Doku semble donc avoir passé un palier. "Personne n'est meilleur au monde sur les 5 à 10 premiers mètres", souligne encore l'entraîneur des Citizens, une déclaration qu'il avait déjà faite par le passé.

"Et désormais, ses choix sont meilleurs. Il sait quand faire la passer, quand dribbler. C'est un joueur totalement différent par rapport à la saison passée", conclut Guardiola, visiblement très heureux de l'évolution du Diable Rouge.