Le Standard s'y est tout de suite opposé : la lourde proposition de suspension pour Marlon Fossey

Marlon Fossey a vu rouge contre le Club de Bruges. Le Parquet de l'Union Belge s'est penché sur son cas.

La carte rouge de Marlon Fossey pour son intervention sur Christos Tzolis est sans aucun doute l'une des phases les plus commentées du weekend. Méritée pour certains, sévère pour d'autres, l'exclusion de l'Américain a été l'un des tournants de la rencontre du Standard face aux Blauw en Zwart.

Et cela ne s'arrête pas là : comme tous les lundis, le Parquet de l'Union Belge s'est réuni pour évaluer les éventuelles sanctions à adopter pour les exclus du weekend. La proposition de suspension est ainsi tombée pour Fossey.



Le Standard devant le Comité Disciplinaire

Le Parquet a préconisé trois matchs de suspension pour l'Américain, dont un avec sursis, assortis d'une amende de 2500 euros. Un verdict lourd qui se base sur l'intentionnalité de la faute. La réaction du Standard n'a pas traîné.

Les Rouches ont immédiatement fait savoir dans un communiqué officiel qu'ils s'opposaient à cette proposition. L'affaire sera donc portée devant le Comité Disciplinaire pour le football professionnel ce mardi.

Le club liégeois recevra-t-il un verdict plus clément de la part du Comité ? La participation de son capitaine américain au Clasico de dimanche est en tout cas bel et bien compromise.