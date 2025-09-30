Exclusion de Marlon Fossey : la polémique continue dans le nord du pays

Le capitaine du Standard a dû quitter ses coéquipiers prématurément contre le Club de Bruges en raison d'un excès d'engagement sur Christos Tzolis. Dans le nord du pays, les avis divergent quelque peu.

Marlon Fossey méritait-il d’être exclu à l’heure de jeu contre le Club de Bruges, pour son excès d’engagement sur Christos Tzolis ? "Je n’ai pas encore revu les images, mais cela me semble sévèrement sanctionné. Je retiens surtout un déséquilibre dans les décisions sur l’ensemble de la rencontre", a pointé Vincent Euvrard en conférence de presse.

Présent à Sclessin pour commenter la rencontre sur la chaîne DAZN, Hein Vanhaezebrouck se montrait lui aussi perplexe. "Lorsque les joueurs arrivent dans un duel de deux côtés opposés, cela peut être dangereux. Mais ici, je pense que l’action aurait pu être évaluée différemment", expliquait-il.

Les avis divergent concernant l'exclusion de Marlon Fossey

Dans le nord du pays, les réactions sont nombreuses suite à cette exclusion qui a fait basculer la partie, et les avis divergent fortement. Un débat s’est tenu ce lundi soir lors du podcast 90 minutes de la VRT. D’un côté, l’ancien joueur du Club de Bruges et de l’Antwerp, Tuur Dierckx, aujourd’hui au Sporting Hasselt (D1 VV), et de l’autre, le journaliste néerlandophone Sam Kerkhofs.

"C’est un geste dangereux et stupide, mais la carte rouge est sévère. Ce n’est pas comme s’il l’avait touché en plein visage. Je trouve ça fou que l’arbitre ait immédiatement sorti la carte rouge. On ne reçoit généralement pas une rouge immédiate pour ce genre de fautes", a commenté Tuur Dierckx.

"Je ne suis pas d’accord, sa jambe était bien trop haute. Quand vous le voyez arriver de la sorte, vous vous rendez compte que son geste est dangereux, non ?", a répondu Sam Kerkhofs.

Le Parquet de l’Union Belge est en tout cas de cet avis, puisqu’il a demandé une suspension de trois matchs, dont un avec sursis, et une amende de 2.500 € à l’encontre de l’Américain. Une proposition immédiatement refusée par le Standard, qui ne comprend pas l’ampleur de cette sanction.