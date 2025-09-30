Il est sous contrat jusqu'en 2026 : Charleroi prend une grosse décision pour Parfait Guiagon

Toujours sur la touche, Parfait Guiagon pourrait en profiter pour faire lever l'option de son contrat au Sporting Charleroi, qui le prolongerait automatiquement jusqu'en 2027. Une revalorisation salariale pourrait même y être associée.

Pour le plus grand désarroi de Rik De Mil, le Sporting Charleroi a perdu de nombreux cadres pendant l'été, alors que l'objectif initial était de conserver un noyau compétitif en vue de la Conference League et, pourquoi pas, des Champions Play-Offs.

Désormais, le très courtisé T1 des Zèbres doit reconstruire et compter sur de nouvelles pièces maîtresses. Parmi elles, Parfait Guiagon, qui occupe un rôle de plus en plus important au Mambourg, mais qui est blessé depuis deux semaines.

Depuis son arrivée du Maccabi Tel-Aviv en août 2023, l'Ivoirien affiche une statistique incroyable : Charleroi n'a jamais gagné en son absence. Elle s'est confirmée lors des deux dernières défaites des Zèbres, contre Zulte Waregem et Malines.

Parfait Guiagon en passe de prolonger à Charleroi ?

Sous contrat jusqu'en 2026 au Stade du Pays de Charleroi, Parfait Guiagon a été courtisé pendant l'été, notamment par Saint-Étienne, qui voulait se renforcer au maximum pour jouer les premiers rôles en Ligue 2, mais aussi par Auxerre.

Guiagon est bel et bien resté au Mambourg, et son avenir pourrait s'écrire un peu plus dans le marbre ces prochaines semaines. En effet, Africafoot révèle que la direction est entrée en pourparlers avec son ailier gauche afin de lever la clause dans son contrat qui pourrait lui permettre de prolonger jusqu'en 2027.

Charleroi pourrait même lui offrir un nouveau contrat, afin de revaloriser son salaire et de le "blinder". Les Carolos veulent rester compétitifs et ne comptent pas tout reconstruire dans quelques mois, encore une fois.