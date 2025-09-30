"Je ne voulais pas aller au clash" : Matthieu Epolo revient sur son départ avorté du Standard

Matthieu Epolo a connu une fin d'été mouvementée. Plusieurs clubs se sont intéressés à lui durant le mercato estival, dont Toulouse, mais le portier du Standard ne voulait pas entrer en conflit avec sa direction et défendra les cages des Rouches "au moins jusqu'en janvier."

Auteur de bons matchs, mais aussi de quelques approximations depuis le début de la saison, Matthieu Epolo est un jeune gardien souvent critiqué sur les réseaux sociaux. Après la défaite face au Club de Bruges et avant le Clasico contre son ancien club, le Sporting d’Anderlecht, il nous a expliqué sa manière de gérer les commentaires extérieurs, dans la zone mixte de Sclessin.

"Je m’en fous, je ne regarde pas. C’est le football, il faut faire avec. Je me prépare chaque week-end, et si je fais un mauvais match, ça arrive. Même les meilleurs gardiens ne font pas toujours des top matchs. Je peux toujours faire mieux, mais si vous voulez un jugement sur mon début de saison, il faut demander à mon entraîneur des gardiens. Je suis bien entouré au club pour donner la meilleure version de moi-même, avec un super coach, un super staff et les joueurs."



Lire aussi… "Si on fait ça la semaine prochaine, ça devrait aller", assure Matthieu Epolo après Bruges et avant le Clasico

"Se mettre dans une bulle, c’est la meilleure chose à faire pour un joueur de football : rester froid et juger en fin de saison. Je me remets en question après chaque match avec mon entraîneur des gardiens, je ne regarde pas ce qui se dit ailleurs."

Matthieu Epolo était bien proche de quitter le Standard pour Toulouse

Annoncé dans la présélection de la République démocratique du Congo pour la trêve internationale de septembre, le gardien du Standard a démenti l’information, précisant toutefois que son choix final de sélection était "déjà dans sa tête."

Ce qu’il n’a pas démenti, en revanche, ce sont les rumeurs qui l’envoyaient à Toulouse en fin de mercato estival. Matthieu Epolo était bien proche de quitter le Standard, mais il n’a pas réussi à trouver un accord.

Plusieurs clubs se sont renseignés, mais je suis au Standard, au moins jusqu'en janvier"

"Toulouse, c’est vrai qu’il y avait quelque chose. Plusieurs clubs se sont renseignés, mais je suis bien ici, je m’entends bien avec Pierre François et Marc Wilmots. On voit moins Giacomo, mais c’est le boss (sourire). On va essayer de bien faire ici, c’est un grand club et une immense fierté de jouer pour le Standard."

"Il y a eu des moments avec des offres, mais pour que ça se fasse, je devais être en accord avec le club. Je ne voulais pas rentrer en clash. Ici, je suis au Standard au moins jusqu’en janvier, donc je me donne à 100 % à chaque match", a-t-il conclu.