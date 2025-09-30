Landry Dimata retrouve Vincent Kompany pour prendre sa revanche : "Il n'a jamais cru en moi"

Nouvel attaquant du FC Pafos, Landry Dimata affrontera le Bayern Munich, ce mardi soir en Ligue des Champions. L'occasion pour lui de retrouver un certain Vincent Kompany, avec qui ça ne s'était pas très bien passé du côté d'Anderlecht.

Affiche déséquilibrée ce mardi soir en Ligue des Champions : le FC Pafos, récent champion de Chypre et débutant dans la compétition, reçoit le Bayern Munich, l’un des grands favoris.

Cette rencontre sera aussi l’occasion de retrouvailles entre Landry Dimata, recruté cet été par le club chypriote, et Vincent Kompany. Les deux hommes s’étaient déjà croisés à Anderlecht, où l’ancien capitaine avait quelque peu freiné la progression du jeune attaquant.



Lire aussi… "Ce sera un facteur important" : Vincent Kompany prudent avant le prochain déplacement européen du Bayern

"Il avait ses préférences, mais je n’en faisais pas partie. Il n’a jamais vraiment cru en moi. J’ai marqué, j’ai même été appelé en équipe nationale, mais il m’a quand même laissé de côté", confie Dimata à la Dernière Heure.

Landry Dimata veut prendre sa revanche sur Kompany

En 2021, le joueur avait été poussé vers la sortie, direction l’Espanyol Barcelone. "Cela m’a fait mal. Vincent était un excellent entraîneur. C’était d’abord fantastique de jouer à ses côtés avant qu’il n’arrête, et j’aurais vraiment voulu jouer pour lui."

Landry Dimata aura l’occasion de se montrer ce mardi soir, même si la tâche s’annonce ardue. "Ce sera probablement le match le plus difficile de ma carrière, mais nous sommes déterminés à mener ce combat tous ensemble", conclut-il.