Adriano Bertaccini calme tout le monde : "Ce n'est pas réaliste"

Adriano Bertaccini avait très bien commencé la saison, mais une blessure l'a coupé dans son élan. Alors qu'il se rapproche d'un retour, il a cependant tenu à calmer le jeu à son sujet.

Tout va très vite pour Adriano Bertaccini (25 ans). Transféré de Liège à Saint-Trond, le Carolo y a fait forte impression, au point d'être transféré cet été au RSC Anderlecht. Et dès son arrivée, Bertaccini a repris sur le même rythme en Mauve & Blanc.

Malheureusement pour le RSCA, il s'est rapidement blessé, se déchirant le ménisque. Sa date de retour n'est pas précisément connue, mais il devrait encore être absent environ un mois. Pourtant, Adriano Bertaccini est suivi de près par le sélectionneur, Rudi Garcia.



Certains citaient ainsi l'attaquant anderlechtois en équipe nationale après son bon début de saison. Mais lui-même veut calmer le jeu. "J'ai vu mon nom cité comme remplaçant de Romelu Lukaku chez les Diables Rouges. Ce n'est pas réaliste", affirme-t-il dans le média Knack.

En l'absence de Lukaku et au vu de la méforme du duo Openda-Batshuayi, il y a en effet une place à prendre au poste de n°9, mais des garçons comme Stassin et Vermant ont probablement une longueur d'avance sur Bertaccini.

"Je ne suis pas indispensable à Anderlecht et je ne joue pas dans un grand championnat. Je ne regarde même pas les sélections. Si dans 8 mois, j'ai marqué plus de 10 buts, on pourra en reparler, mais on n'en est pas là", temporise-t-il. "Le Mondial n'est pas un rêve pour moi, il est encore trop tôt".