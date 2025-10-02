Après une dernière saison au RSCA Futures, Joren Dom a trouvé son nouveau défi

Joren Dom revient au KV Malines. Fraîchement retraité du football professionnel, l'ancien défenseur du Beerschot et du RSCA Futures intègre le staff des U18 et aidera également les U23.

Après une riche carrière de plus de 120 matchs en Jupiler Pro League et près de 300 en D1B sous les couleurs du Beerschot, de l'Antwerp ou encore de Malines, Joren Dom (35 ans) a quitté le football professionnel cet été. La saison passée, il était le "vétéran" du RSCA Futures.

S'il continuera toutefois sa carrière au sein du football amateur avec le KFC Kontich, son tout premier club qui évolue actuellement en P1, Dom couplera cela à un rôle au sein du KV Malines, où il est passé en tant que jeune.

Le KV Malines a annoncé la nouvelle : "Joren Dom renforce le staff technique du Jong KV et des U18 en tant que coach individuel. Il se concentrera également sur le recrutement des nouveaux talents pour les deux équipes", lit-on sur les réseaux du club.

Les U23 du KV Malines sont actuellement lanterne rouge de la D2 VV avec 3 points sur 15. À l'époque, Joren Dom n'avait pas porté les couleurs de l'équipe A malinoise, lançant sa carrière en prêt du côté de Rupel Boom.