Ca en vaut la peine : voici le montant que touche Anderlecht pour les matchs de l'Union au Lotto Park

La location du Lotto Park par l'Union Saint-Gilloise ne fait pas plaisir aux supporters du RSC Anderlecht. Pourtant, financièrement, le club s'y retrouve.

Cette saison, l'Union Saint-Gilloise dispute la Champions League au Lotto Park. Le premier match à domicile des champions de Belgique en C1 avait lieu ce mercredi : l'USG s'est inclinée lourdement face à Newcastle United (0-4).

Plusieurs options étaient sur la table, entre Louvain, le Stade Roi Baudouin ou encore la Planet Group Arena. Mais le choix du Lotto Park pose question chez les supporters Mauve & Blanc, notamment en raison de la nouvelle décoration du stade pour l'occasion.



Pourtant, le RSCA se frotte bel et bien les mains de son côté, car cette location par le rival, s'il ne plaît pas au public, rapporte gros. Selon Sporza, on parle en effet d'un montant de 250.000 euros par match disputé au Parc Astrid.

Rien que pour la phase de ligue, l'Union versera donc 750.000 euros au RSC Anderlecht, une somme qui pourrait atteindre le million si les champions de Belgique en titre vont plus loin dans la compétition.