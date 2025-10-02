Romelu Lukaku était à Liège et a perdu son calme : "Heureusement, personne n'a filmé..."

Alors qu'il poursuit sa rééducation, Romelu Lukaku a un peu de temps pour suivre son fils, qui évolue à Anderlecht. Mais parfois, il se fait provoquer par les supporters adverses.

Blessé longue durée avec le Napoli, Romelu Lukaku ne reviendra pas sur les terrains avant de longues semaines. Il manquera la trêve internationale d'octobre, et probablement encore celle de novembre. Un coup dur à quelques mois de la Coupe du Monde.

Lukaku a choisi de suivre sa rééducation en Belgique, ce qui lui permet notamment de suivre d'un peu plus près son fils Romeo, âgé de 7 ans et qui évolue au RSC Anderlecht, comme son papa à l'époque. Récemment, le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges était à Liège pour un tournoi organisé par le Standard.



"C'était un tournoi U7-U8-U9, avec quatre groupes de huit équipes. Vous imaginez le nombre de parents", raconte Lukaku au podcast Koolcast. "Je me mets généralement de l'autre côté du terrain et je mets des lunettes de soleil, une casquette bien bas et un pull même s'il fait 22 degrés". Histoire de rester discret.

Mais impossible de rester totalement incognito quand on a la carrure et la célébrité de Lukaku, surtout dans la ville du grand rival liégeois. Ainsi, Romelu Lukaku raconte que le père d'un joueur adverse, venu de Seraing, l'aurait provoqué.

L'attaquant du Napoli aurait alors réagi. "Heureusement que personne n'a filmé", rigole Lukaku. Une scène qui prouve l'attachement du joueur à Neerpede et au développement de ses enfants, primordial pour lui.