"Bien plus que notre entraîneur" : pourquoi La Gantoise n'attendait que le départ d'Ivan Leko du Standard

Après des dernières saisons assez instables, La Gantoise est à un tournant. Les Buffalos comptent bien revenir au sommet avec Ivan Leko.

Le directeur opérationnel Kjeld Fort explique au Nieuwsblad que lors de la recherche d'un entraîneur, un critère primait : l'incarnation de l'ADN de Gand. "Cette grinta et la culture de la victoire, combinées à un football offensif et dominant, c'est typiquement gantois".

Fort souligne que La Gantoise n'avait pas simplement besoin d'un autre entraîneur, mais de quelqu'un qui puisse être un exemple pour les joueurs et le staff. "Chaque entraîneur à l'avenir doit être exemplaire en matière de mentalité sportive de haut niveau. Ivan Leko l'est à tous égards. C'est bien plus que notre entraîneur. Il ne se contente pas de gérer les changements de onze. Il contribue véritablement à inculquer cette mentalité de gagnant à tous les niveaux".

Leko appuie là où ça fait mal

Au risque de se répéter, Kjeld Fort met un point d'honneur à ce que tout un club retrouve l'exigence qui lui avait permis de vivre son âge d'or il y a dix ans : "La culture du sport de haut niveau avait disparu à la fin de la saison dernière. Il était temps de la réinstaller".

Dans les couloirs de la Planet Group Arena, il se chuchote que Leko est plus clair en ce qui concerne son apprécication des nouveaux joueurs. Là où Wouter Vrancken acceptait d'intégrer les renforts même lorsqu'ils ne rentraient a priori pas dans son moule, Leko tranche assez vite : "Ivan est impliqué dès le début du processus. Lorsque nous travaillons à l'arrivée d'un joueur, il est le premier à lui parler", se contente de répondre la direction.

"L'intégration des nouveaux transfuges se déroule sans problème, car ils sont déjà informés de ce qui les attend lors de ces conversations avec l'entraîneur. Aucun joueur n'est arrivé ici sans son accord. Mais La Gantoise ne deviendra jamais un one-man-show où une seule personne décide de tout", nuance Fort. Ivan Leko a beau être l'incarnation du projet gantois, le club tient à ne pas en être dépendant. Les Buffalos savourent tout de même le tournant pris sous ses ordres : "Nous sommes très fiers d'avoir remporté la bataille pour l'attirer sur notre banc".