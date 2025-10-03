Hein Vanhaezebrouck pessimiste pour le coefficient belge et pointe Anderlecht et Charleroi du doigt

Ce n'est pas seulement en Ligue des champions ou en Ligue Europa qu'on joue cette semaine : la Conference League a également officiellement débuté. Avec, cette saison, un mélange assez particulier d'équipes. Une occasion manquée pour les clubs belges ?

Charleroi n’a pas réussi à se qualifier pour la phase de ligue de la Conference League, et Anderlecht – repêché après son élimination en qualifications de l’Europa League – a également été sorti. La compétition rassemble 36 équipes, mais sans véritable tête d’affiche.

Pas de grosses affiches en Conference League ?

L'AZ, Crystal Palace, le Dynamo Kiev, la Fiorentina, Mayence, le Rayo Vallecano ou encore Strasbourg : la liste reste limitée, et semble même moins relevée que l’an dernier. Un rendez-vous manqué pour les clubs belges, alors que des équipes venues de Malte ou de Gibraltar sont présentes.

"C’est très chouette que nous, clubs belges, ayons laissé la place à tous ces petits pays", a ironisé Hein Vanhaezebrouck au micro de PlaySports.

Vanhaezebrouck sceptique pour la Champions League

"C’est la coupe des caramels en Europe. On peut y récolter beaucoup de points pour le coefficient, surtout en tant que club belge. Il y a eu de l’euphorie après la première journée avec Genk, l’Union et le Club de Bruges."

"Surtout que tous les clubs néerlandais ont perdu. Mais attendons la fin du parcours. J’espère que Genk pourra tout gagner, car je ne pense pas qu’on prendra logiquement beaucoup de points en Champions League."