La provocation qui l'a mis hors de lui : les dessous du pétage de plomb de Romelu Lukaku au Standard

La provocation qui l'a mis hors de lui : les dessous du pétage de plomb de Romelu Lukaku au Standard

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Depuis son plus jeune âge, Romelu Lukaku a dû apprendre à vivre avec la critique. Le Diable Rouge s'est constitué une carapace, mais elle n'est pas invincible.

L'histoire a été révélée hier. Lors d'un tournoi de jeunes organisé au Standard où jouait son fils avec Anderlecht, Lukaku a perdu le contrôle. Dans le podcast Koolcast, il a admis avoir perdu son sang-froid face à un autre parent présent.

C'était une chaude journée de juin. Big Rom essayait d'être présent incognito : lunettes de soleil, casquette et pull. Il était assis à l'écart pour suivre le match tranquillement et ne s'est pas mêlé à la foule. Normalement, il va brièvement voir son fils à la mi-temps, juste pour demander s'il s'amuse, pas pour donner des conseils. Mais cette fois, il a dû aller à sa voiture.

Lire aussi… "On peut battre cet Anderlecht" : la longue préface de Vincent Euvrard avant son premier Clasico au Standard

En chemin, il a croisé les frères Badibanga, anciens joueurs du Standard et d'Anderlecht. Ils ont engagé la conversation, jusqu'à ce qu'un parent d'un joueur de Seraing lui demande soudainement une photo. Lukaku a répondu poliment qu'il le ferait bientôt, mais qu'il voulait d'abord terminer sa discussion. C'est là que le ton monte.

Voir son fils jouer, une fierté mais aussi un défi

Un spectateur a crié fort qu'il aurait mieux fait de rester chez lui s'il ne voulait pas prendre une photo avec tout le monde immédiatement. Lukaku a répondu vivement, a enlevé sa casquette et a riposté. "Je ne vois presque jamais mon fils jouer au football, j'en ai assez", a-t-il notamment dit. Il a ensuite admis qu'il avait même eu envie de réagir physiquement.

Heureusement, quelqu'un est intervenu rapidement et cela s'est limité à des mots. Pas de caméras autour, pas de vidéos virales, sinon l'incident aurait pu être beaucoup plus important. "C'était la première fois en seize ans que je perdais mon sang-froid", confirme Lukaku.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Standard
Romelu Lukaku

Plus de news

"On peut battre cet Anderlecht" : la longue préface de Vincent Euvrard avant son premier Clasico au Standard Interview

"On peut battre cet Anderlecht" : la longue préface de Vincent Euvrard avant son premier Clasico au Standard

16:40
Entraîneur du Standard il y a dix ans, criminel sur grand écran aujourd'hui : "J'ai manipulé de vraies armes"

Entraîneur du Standard il y a dix ans, criminel sur grand écran aujourd'hui : "J'ai manipulé de vraies armes"

19:30
Deux incertains supplémentaires pour le Clasico : Besnik Hasi sous haute tension avant de recevoir le Standard

Deux incertains supplémentaires pour le Clasico : Besnik Hasi sous haute tension avant de recevoir le Standard

15:40
1
Officiel : sans club depuis le début de l'été, un adversaire des Diables se relance en Pro League

Officiel : sans club depuis le début de l'été, un adversaire des Diables se relance en Pro League

20:00
Le ton est donné pour le Clasico : des supporters d'Anderlecht ont vandalisé le stade du Standard

Le ton est donné pour le Clasico : des supporters d'Anderlecht ont vandalisé le stade du Standard

13:00
4
Repris contre les Francs Borains à défaut du Clasico : une déception d'Anderlecht revient dans le parcours

Repris contre les Francs Borains à défaut du Clasico : une déception d'Anderlecht revient dans le parcours

19:00
"Bien plus que notre entraîneur" : pourquoi La Gantoise n'attendait que le départ d'Ivan Leko du Standard

"Bien plus que notre entraîneur" : pourquoi La Gantoise n'attendait que le départ d'Ivan Leko du Standard

18:00
Un retour à l'entraînement : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant le Clasico à Anderlecht Interview

Un retour à l'entraînement : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant le Clasico à Anderlecht

14:20
Jackpot pour Anderlecht et Marc Coucke ? Romelu Lukaku n'investira pas (pour l'instant), mais...

Jackpot pour Anderlecht et Marc Coucke ? Romelu Lukaku n'investira pas (pour l'instant), mais...

23:20
Le staff médical aura du boulot dès lundi : deux Diables incertains pour la Macédoine et le Pays de Galles

Le staff médical aura du boulot dès lundi : deux Diables incertains pour la Macédoine et le Pays de Galles

18:30
"Enfin !" : le feu vert que Roland Duchâtelet attendait depuis de longues anneés

"Enfin !" : le feu vert que Roland Duchâtelet attendait depuis de longues anneés

15:00
Quelle poisse ! L'un des joueurs les plus décisifs de Pro League out pour au moins six semaines

Quelle poisse ! L'un des joueurs les plus décisifs de Pro League out pour au moins six semaines

16:20
Ordonez n'est plus le joueur le plus cher de Pro League, la valeur marchande d'Anderlecht continue à baisser

Ordonez n'est plus le joueur le plus cher de Pro League, la valeur marchande d'Anderlecht continue à baisser

14:00
Stassin, Ngoy et bien d'autres devront patienter : Rudi Garcia s'exprime sur les grands absents de sa liste

Stassin, Ngoy et bien d'autres devront patienter : Rudi Garcia s'exprime sur les grands absents de sa liste

17:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/10: Miangue

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/10: Miangue

14:40
Plutôt prévenir que guérir : il y a (encore) du changement dans le staff d'Anderlecht

Plutôt prévenir que guérir : il y a (encore) du changement dans le staff d'Anderlecht

11:30
Officiel : sans club depuis trois mois, un ancien du Standard et d'Eupen se relance en Hongrie

Officiel : sans club depuis trois mois, un ancien du Standard et d'Eupen se relance en Hongrie

14:40
"Il est prévenu depuis janvier" : voilà pourquoi Axel Witsel a été rappelé...et peut viser la Coupe du Monde

"Il est prévenu depuis janvier" : voilà pourquoi Axel Witsel a été rappelé...et peut viser la Coupe du Monde

16:00
2
Le grand retour de Witsel, pas de Stassin ou de Vermant : la liste de Rudi Garcia est tombée

Le grand retour de Witsel, pas de Stassin ou de Vermant : la liste de Rudi Garcia est tombée

15:09
1
C'est (presque) fait : libre depuis son départ de Milan, Sergio Conceiçao a trouvé un nouveau club

C'est (presque) fait : libre depuis son départ de Milan, Sergio Conceiçao a trouvé un nouveau club

09:00
Un problème plus présent à l'Union que les saisons précédentes ? Le dilemme de Sébastien Pocognoli Analyse

Un problème plus présent à l'Union que les saisons précédentes ? Le dilemme de Sébastien Pocognoli

13:20
Le top 5 au coefficient UEFA s'éloigne pour la Belgique, qui limite malgré tout la casse

Le top 5 au coefficient UEFA s'éloigne pour la Belgique, qui limite malgré tout la casse

12:40
Critiqué par les supporters de Genk, Thorsten Fink réagit : "Oui, je les comprends"

Critiqué par les supporters de Genk, Thorsten Fink réagit : "Oui, je les comprends"

13:40
Toujours fan, Jan Mulder ne reconnaît plus Anderlecht : "Comment peut-on supporter cette misère ?"

Toujours fan, Jan Mulder ne reconnaît plus Anderlecht : "Comment peut-on supporter cette misère ?"

10:30
Thibaut Peyre a failli revenir en Belgique cet été : "Ils sont arrivés un rien trop tard"

Thibaut Peyre a failli revenir en Belgique cet été : "Ils sont arrivés un rien trop tard"

12:00
Nathan Ngoy, Diable Rouge ? Rudi Garcia doit trancher... et pourrait surprendre

Nathan Ngoy, Diable Rouge ? Rudi Garcia doit trancher... et pourrait surprendre

10:00
1
L'analyse dans le football va-t-elle trop loin ? "Quand Kompany a dû jouer le maintien, il est descendu"

L'analyse dans le football va-t-elle trop loin ? "Quand Kompany a dû jouer le maintien, il est descendu"

12:20
1
Romelu Lukaku était à Liège et a perdu son calme : "Heureusement, personne n'a filmé..."

Romelu Lukaku était à Liège et a perdu son calme : "Heureusement, personne n'a filmé..."

02/10
Jusqu'à 65 €... par minute pour la finale : voici le prix des places pour la Coupe du monde 2026

Jusqu'à 65 €... par minute pour la finale : voici le prix des places pour la Coupe du monde 2026

11:00
Sélection des Diables : pour Axel Witsel, c'est maintenant ou jamais

Sélection des Diables : pour Axel Witsel, c'est maintenant ou jamais

08:00
L'Antwerp déjà dos au mur : "Six équipes termineront devant eux... dont le Standard"

L'Antwerp déjà dos au mur : "Six équipes termineront devant eux... dont le Standard"

08:30
Tout est à refaire pour Genk : "Ça fait mal et ça devient décourageant"

Tout est à refaire pour Genk : "Ça fait mal et ça devient décourageant"

09:30
Le petit-fils de Paul Van Himst, Amando Lapage, fait une révélation surprenante : "J'aurais aimé être acteur"

Le petit-fils de Paul Van Himst, Amando Lapage, fait une révélation surprenante : "J'aurais aimé être acteur"

07:40
Hein Vanhaezebrouck pessimiste pour le coefficient belge et pointe Anderlecht et Charleroi du doigt

Hein Vanhaezebrouck pessimiste pour le coefficient belge et pointe Anderlecht et Charleroi du doigt

06:30
Zakaria El Ouahdi évacué sur civière : les premières nouvelles sont tombées... et sont rassurantes

Zakaria El Ouahdi évacué sur civière : les premières nouvelles sont tombées... et sont rassurantes

07:20
🎥 L'arbitrage vidéo d'un arbitre belge fait parler : trois penalties pour le prix d'un, tous stoppés

🎥 L'arbitrage vidéo d'un arbitre belge fait parler : trois penalties pour le prix d'un, tous stoppés

07:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 10
La Gantoise La Gantoise 20:45 Charleroi Charleroi
KV Malines KV Malines 04/10 STVV STVV
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 04/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 04/10 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 05/10 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 05/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 05/10 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 05/10 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved