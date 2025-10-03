La provocation qui l'a mis hors de lui : les dessous du pétage de plomb de Romelu Lukaku au Standard

Depuis son plus jeune âge, Romelu Lukaku a dû apprendre à vivre avec la critique. Le Diable Rouge s'est constitué une carapace, mais elle n'est pas invincible.

L'histoire a été révélée hier. Lors d'un tournoi de jeunes organisé au Standard où jouait son fils avec Anderlecht, Lukaku a perdu le contrôle. Dans le podcast Koolcast, il a admis avoir perdu son sang-froid face à un autre parent présent.

C'était une chaude journée de juin. Big Rom essayait d'être présent incognito : lunettes de soleil, casquette et pull. Il était assis à l'écart pour suivre le match tranquillement et ne s'est pas mêlé à la foule. Normalement, il va brièvement voir son fils à la mi-temps, juste pour demander s'il s'amuse, pas pour donner des conseils. Mais cette fois, il a dû aller à sa voiture.



En chemin, il a croisé les frères Badibanga, anciens joueurs du Standard et d'Anderlecht. Ils ont engagé la conversation, jusqu'à ce qu'un parent d'un joueur de Seraing lui demande soudainement une photo. Lukaku a répondu poliment qu'il le ferait bientôt, mais qu'il voulait d'abord terminer sa discussion. C'est là que le ton monte.

Voir son fils jouer, une fierté mais aussi un défi

Un spectateur a crié fort qu'il aurait mieux fait de rester chez lui s'il ne voulait pas prendre une photo avec tout le monde immédiatement. Lukaku a répondu vivement, a enlevé sa casquette et a riposté. "Je ne vois presque jamais mon fils jouer au football, j'en ai assez", a-t-il notamment dit. Il a ensuite admis qu'il avait même eu envie de réagir physiquement.

Heureusement, quelqu'un est intervenu rapidement et cela s'est limité à des mots. Pas de caméras autour, pas de vidéos virales, sinon l'incident aurait pu être beaucoup plus important. "C'était la première fois en seize ans que je perdais mon sang-froid", confirme Lukaku.