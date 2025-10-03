Ordonez n'est plus le joueur le plus cher de Pro League, la valeur marchande d'Anderlecht continue à baisser

Transfermarkt a mis à jour la valeur marchande des joueurs de Pro League. Comme attendu, le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise en sont les grands gagnants.

Après avoir une première fois mis à jour les cotes des joueurs évoluant sur le sol belge juste avant le début de la saison, Transfermarkt a pris en compte le début d'exercice pour mettre à jour ses valeurs marchandes. Ce qui nous vaut un changement en tête du classement du joueur le plus cher de Pro League : Christos Tzolis (qui passe de 25 à 30 millions d'euros) supplante son coéquipier Joel Ordonez, qui reste valorisé à 28 millions.

Sur la troisième marche du podium, Konstantinos Karetsas passe de 20 à 23 millions. Mais le joueur à la plus forte progression est bien brugeois : il s'agit de Joaquin Seys, qui monte encore en puissance pour passer de 7 à 15 millions d'euros de valeur marchande.



Lire aussi… Le top 5 au coefficient UEFA s'éloigne pour la Belgique, qui limite malgré tout la casse

L'Union et Bruges, les deux plus fortes progressions

Cela explique que le Club de Bruges reste de loin le club belge au noyau le plus cher (194,40 millions). Derrière, Genk passe de 135,5 à 144,6 briques, également aidé par Zakaria El Ouahdi, passé de 12 à 15 millions. Genk et Bruges sont ainsi les deux seuls clubs belges à dépasser la barre des 100 millions.

Loin derrière, Anderlecht dépasse toujours l'Union mais est sur la pente descendante : des joueurs comme Yari Verschaeren (4 millions) et Mihajlo Cvetković (5) ont chacun perdu un million, tandis que Mario Stroeykens passe de 12 à 10 briques. Heureusement pour les Mauves, Nathan De Cat triple quasiment de valeur marchande en une seule mise à jour : de 2,5 à 7 millions. Tout cela valorise le Sporting à 97,4 millions.

L'Union se rapproche de son voisin. Les Saint-Gillois ont beaucoup perdu en valeur marchande lors du mercato suite au départ de leurs cadres mais gagnent 14 millions grâce à cette mise à jour, notamment aidés par Fedde Leysen (de 3 à 6 millions). L'effectif unioniste dépasse ainsi la barre des 90 millions (90,5).