Quelle poisse ! L'un des joueurs les plus décisifs de Pro League out pour au moins six semaines

Quelle poisse ! L'un des joueurs les plus décisifs de Pro League out pour au moins six semaines
Photo: © photonews
Deviens fan de KRC Genk! 2040

Le Racing Genk devra se passer de Zakaria El Ouahdi dans les semaines à venir. Le latéral de 23 ans s'est blessé jeudi lors du match de l'Europa League contre Ferencváros.

Initialement, la blessure semblait bénigne, sans fracture, mais des examens plus poussés ont révélé que les ligaments de son épaule sont endommagés. Cela signifie qu'El Ouahdi devra passer par la case opération.

Il sera donc sur la touche pendant au moins six à huit semaines. Un énorme coup dur pour Genk, vu comment l'international marocain avait commencé la saison.

Lire aussi… Zakaria El Ouahdi évacué sur civière : les premières nouvelles sont tombées... et sont rassurantes

Alors qu'il évolue comme latéral droit, Zakaria El Ouahdi en est déjà à quatre buts depuis le début de saison, il fait ainsi partie des huit meilleurs buteurs ex æquo de la compétition.

L'heure de Ken Nkuba ?

Son absence sera vraisemblablement lourde de conséquences sur la tactique de Thorsten Fink. Sur son flanc, El Ouahdi était actif pour deux, il faudra trouver quelqu'un pour le remplacer à la fois défensivement et offensivement.

Les regards se tournent donc vers Ken Nkuba. Le Montois de 23 ans, arrivé de Charleroi il y a bientôt deux ans, doit souvent se contenter d'un rôle de remplaçant. Très bien monté contre l'Union, il avait été titularisé lors du déplacement à Saint-Trond. Cette absence d'El Ouahdi pourrait lui permettre de s'installer quelque temps à droite.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Zakaria El Ouahdi

Plus de news

Officiel : sans club depuis le début de l'été, un adversaire des Diables se relance en Pro League

Officiel : sans club depuis le début de l'été, un adversaire des Diables se relance en Pro League

20:00
Entraîneur du Standard il y a dix ans, criminel sur grand écran aujourd'hui : "J'ai manipulé de vraies armes"

Entraîneur du Standard il y a dix ans, criminel sur grand écran aujourd'hui : "J'ai manipulé de vraies armes"

19:30
Repris contre les Francs Borains à défaut du Clasico : une déception d'Anderlecht revient dans le parcours

Repris contre les Francs Borains à défaut du Clasico : une déception d'Anderlecht revient dans le parcours

19:00
"Bien plus que notre entraîneur" : pourquoi La Gantoise n'attendait que le départ d'Ivan Leko du Standard

"Bien plus que notre entraîneur" : pourquoi La Gantoise n'attendait que le départ d'Ivan Leko du Standard

18:00
Le staff médical aura du boulot dès lundi : deux Diables incertains pour la Macédoine et le Pays de Galles

Le staff médical aura du boulot dès lundi : deux Diables incertains pour la Macédoine et le Pays de Galles

18:30
"On peut battre cet Anderlecht" : la longue préface de Vincent Euvrard avant son premier Clasico au Standard Interview

"On peut battre cet Anderlecht" : la longue préface de Vincent Euvrard avant son premier Clasico au Standard

16:40
La provocation qui l'a mis hors de lui : les dessous du pétage de plomb de Romelu Lukaku au Standard

La provocation qui l'a mis hors de lui : les dessous du pétage de plomb de Romelu Lukaku au Standard

17:30
2
Zakaria El Ouahdi évacué sur civière : les premières nouvelles sont tombées... et sont rassurantes

Zakaria El Ouahdi évacué sur civière : les premières nouvelles sont tombées... et sont rassurantes

07:20
Stassin, Ngoy et bien d'autres devront patienter : Rudi Garcia s'exprime sur les grands absents de sa liste

Stassin, Ngoy et bien d'autres devront patienter : Rudi Garcia s'exprime sur les grands absents de sa liste

17:00
Deux incertains supplémentaires pour le Clasico : Besnik Hasi sous haute tension avant de recevoir le Standard

Deux incertains supplémentaires pour le Clasico : Besnik Hasi sous haute tension avant de recevoir le Standard

15:40
1
"Il est prévenu depuis janvier" : voilà pourquoi Axel Witsel a été rappelé...et peut viser la Coupe du Monde

"Il est prévenu depuis janvier" : voilà pourquoi Axel Witsel a été rappelé...et peut viser la Coupe du Monde

16:00
2
"Enfin !" : le feu vert que Roland Duchâtelet attendait depuis de longues anneés

"Enfin !" : le feu vert que Roland Duchâtelet attendait depuis de longues anneés

15:00
Critiqué par les supporters de Genk, Thorsten Fink réagit : "Oui, je les comprends"

Critiqué par les supporters de Genk, Thorsten Fink réagit : "Oui, je les comprends"

13:40
Un retour à l'entraînement : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant le Clasico à Anderlecht Interview

Un retour à l'entraînement : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant le Clasico à Anderlecht

14:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/10: Miangue

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/10: Miangue

14:40
Le grand retour de Witsel, pas de Stassin ou de Vermant : la liste de Rudi Garcia est tombée

Le grand retour de Witsel, pas de Stassin ou de Vermant : la liste de Rudi Garcia est tombée

15:09
1
Officiel : sans club depuis trois mois, un ancien du Standard et d'Eupen se relance en Hongrie

Officiel : sans club depuis trois mois, un ancien du Standard et d'Eupen se relance en Hongrie

14:40
Ordonez n'est plus le joueur le plus cher de Pro League, la valeur marchande d'Anderlecht continue à baisser

Ordonez n'est plus le joueur le plus cher de Pro League, la valeur marchande d'Anderlecht continue à baisser

14:00
Le top 5 au coefficient UEFA s'éloigne pour la Belgique, qui limite malgré tout la casse

Le top 5 au coefficient UEFA s'éloigne pour la Belgique, qui limite malgré tout la casse

12:40
Le ton est donné pour le Clasico : des supporters d'Anderlecht ont vandalisé le stade du Standard

Le ton est donné pour le Clasico : des supporters d'Anderlecht ont vandalisé le stade du Standard

13:00
4
Un problème plus présent à l'Union que les saisons précédentes ? Le dilemme de Sébastien Pocognoli Analyse

Un problème plus présent à l'Union que les saisons précédentes ? Le dilemme de Sébastien Pocognoli

13:20
Thibaut Peyre a failli revenir en Belgique cet été : "Ils sont arrivés un rien trop tard"

Thibaut Peyre a failli revenir en Belgique cet été : "Ils sont arrivés un rien trop tard"

12:00
L'analyse dans le football va-t-elle trop loin ? "Quand Kompany a dû jouer le maintien, il est descendu"

L'analyse dans le football va-t-elle trop loin ? "Quand Kompany a dû jouer le maintien, il est descendu"

12:20
1
Plutôt prévenir que guérir : il y a (encore) du changement dans le staff d'Anderlecht

Plutôt prévenir que guérir : il y a (encore) du changement dans le staff d'Anderlecht

11:30
Tout est à refaire pour Genk : "Ça fait mal et ça devient décourageant"

Tout est à refaire pour Genk : "Ça fait mal et ça devient décourageant"

09:30
Jusqu'à 65 €... par minute pour la finale : voici le prix des places pour la Coupe du monde 2026

Jusqu'à 65 €... par minute pour la finale : voici le prix des places pour la Coupe du monde 2026

11:00
Toujours fan, Jan Mulder ne reconnaît plus Anderlecht : "Comment peut-on supporter cette misère ?"

Toujours fan, Jan Mulder ne reconnaît plus Anderlecht : "Comment peut-on supporter cette misère ?"

10:30
Nathan Ngoy, Diable Rouge ? Rudi Garcia doit trancher... et pourrait surprendre

Nathan Ngoy, Diable Rouge ? Rudi Garcia doit trancher... et pourrait surprendre

10:00
1
L'Antwerp déjà dos au mur : "Six équipes termineront devant eux... dont le Standard"

L'Antwerp déjà dos au mur : "Six équipes termineront devant eux... dont le Standard"

08:30
C'est (presque) fait : libre depuis son départ de Milan, Sergio Conceiçao a trouvé un nouveau club

C'est (presque) fait : libre depuis son départ de Milan, Sergio Conceiçao a trouvé un nouveau club

09:00
Sélection des Diables : pour Axel Witsel, c'est maintenant ou jamais

Sélection des Diables : pour Axel Witsel, c'est maintenant ou jamais

08:00
Le petit-fils de Paul Van Himst, Amando Lapage, fait une révélation surprenante : "J'aurais aimé être acteur"

Le petit-fils de Paul Van Himst, Amando Lapage, fait une révélation surprenante : "J'aurais aimé être acteur"

07:40
Hein Vanhaezebrouck pessimiste pour le coefficient belge et pointe Anderlecht et Charleroi du doigt

Hein Vanhaezebrouck pessimiste pour le coefficient belge et pointe Anderlecht et Charleroi du doigt

06:30
Hold-up à la Cegeka Arena : le KRC Genk tombe dans le piège de Ferencváros

Hold-up à la Cegeka Arena : le KRC Genk tombe dans le piège de Ferencváros

23:00
🎥 L'arbitrage vidéo d'un arbitre belge fait parler : trois penalties pour le prix d'un, tous stoppés

🎥 L'arbitrage vidéo d'un arbitre belge fait parler : trois penalties pour le prix d'un, tous stoppés

07:00
Un Belgo-Marocain absent de la sélection des Lions de l'Atlas malgré son bon début de saison

Un Belgo-Marocain absent de la sélection des Lions de l'Atlas malgré son bon début de saison

02/10

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 10
La Gantoise La Gantoise 20:45 Charleroi Charleroi
KV Malines KV Malines 04/10 STVV STVV
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 04/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 04/10 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 05/10 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 05/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 05/10 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 05/10 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved