Quelle poisse ! L'un des joueurs les plus décisifs de Pro League out pour au moins six semaines

Le Racing Genk devra se passer de Zakaria El Ouahdi dans les semaines à venir. Le latéral de 23 ans s'est blessé jeudi lors du match de l'Europa League contre Ferencváros.

Initialement, la blessure semblait bénigne, sans fracture, mais des examens plus poussés ont révélé que les ligaments de son épaule sont endommagés. Cela signifie qu'El Ouahdi devra passer par la case opération.

Il sera donc sur la touche pendant au moins six à huit semaines. Un énorme coup dur pour Genk, vu comment l'international marocain avait commencé la saison.



Alors qu'il évolue comme latéral droit, Zakaria El Ouahdi en est déjà à quatre buts depuis le début de saison, il fait ainsi partie des huit meilleurs buteurs ex æquo de la compétition.

L'heure de Ken Nkuba ?

Son absence sera vraisemblablement lourde de conséquences sur la tactique de Thorsten Fink. Sur son flanc, El Ouahdi était actif pour deux, il faudra trouver quelqu'un pour le remplacer à la fois défensivement et offensivement.

Les regards se tournent donc vers Ken Nkuba. Le Montois de 23 ans, arrivé de Charleroi il y a bientôt deux ans, doit souvent se contenter d'un rôle de remplaçant. Très bien monté contre l'Union, il avait été titularisé lors du déplacement à Saint-Trond. Cette absence d'El Ouahdi pourrait lui permettre de s'installer quelque temps à droite.