Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/10

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !

🎥 Un jeune talent nigérian dans le viseur de La Gantoise

Selon Africafoot, La Gantoise s'intéresserait au jeune milieu de terrain nigérian Sani Suleiman. Le club aimerait le recruter dès le mercato hivernal. (Lire la suite)