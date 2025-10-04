Après Zakaria El Ouahdi, un autre titulaire de Genk va manquer les prochaines semaines

Zakaria El Ouahdi n'est pas le seul absent du côté du Racing Genk pour la réception de Dender. Le gardien Tobias Lawal reste également indisponible pour une durée indéterminée.

Le Racing Genk a communiqué sur les nouvelles de son infirmerie après la défaite contre Ferencvaros et avant la réception de Dender, ce dimanche (16h00) dans le cadre de la dixième journée de Jupiler Pro League.

"Après un violent coup de Gartenmann lors du match d'Europa League contre Ferencvaros, Zakaria El Ouahdi a mal atterri sur son épaule. Il souffre d'une petite déchirure ligamentaire."

"Des examens complémentaires effectués vendredi matin ont révélé qu'une intervention chirurgicale était nécessaire pour réparer définitivement la blessure. El Ouahdi sera opéré dimanche et sera indisponible pendant plusieurs semaines", déclare le communiqué des Limbourgeois. Une absence de six semaines était évoquée pour le latéral droit, qui devrait laisser sa place à Ken Nkuba dans le onze de base.

Indisponibilité indéterminée pour Tobias Lawal

"Parallèlement, le service médical a également fourni des nouvelles concernant la rééducation de Tobias Lawal. Notre gardien a progressé positivement au cours de la semaine dernière. Cependant, le temps de son indisponibilité reste incertain. Lors de la prochaine phase de rééducation, l'entraînement sera intensifié. Sa réaction face à cette situation déterminera la période exacte de son absence."

Pendant ce temps, c'est Hendrik Van Crombrugge qui profite de la situation pour reprendre place dans les cages. Souvent mis de côté par un autre gardien titulaire, l'ancien portier d'Eupen et d'Anderlecht a plus que jamais l'occasion de faire ses preuves.