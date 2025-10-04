Du derby de l'océan Indien au Clasico belge pour Rafiki Saïd : "On m'a parlé de l'importance du match"

Auteur de son premier but contre le Club de Bruges, Rafiki Saïd disputera ce dimanche au Sporting d'Anderlecht le premier Clasico de sa carrière en club. Une affiche qui lui rappelle... le derby de l'océan Indien entre les Comores et Madagascar.

La semaine dernière, Rafiki Saïd a livré son match référence sous les couleurs du Standard, malgré la défaite, avec un but et une grosse prestation contre le Club de Bruges. Son premier but à Sclessin, après lequel il n’a pas retenu sa joie. Un moment sur lequel il est revenu ce vendredi en conférence de presse, deux jours avant le déplacement au Sporting d’Anderlecht.

"On était tous frustrés de perdre après un match comme ça. On a essayé de jouer en contre-attaque pour faire 2-1, mais ça n’a pas fonctionné. Mon but, je l’ai vu en prenant le ballon : je savais que je pouvais aller jusqu’au bout, et après deux feintes, je me suis dit que c’était le moment de tirer. Oui, c’est peut-être le but qui m’a procuré le plus d’émotions dans ma carrière, mais je pense d’abord au collectif, et il n’a finalement rien rapporté."



Lire aussi… Un Anderlechtois va découvrir le Clasico : "Citer des joueurs du Standard ? Je n'en connais pas"

Certains disaient que je ne défendais pas, mais je trouve que malgré tout, je courais"

Auteur d’un début de saison assez terne, l’ailier gauche monte en puissance depuis quelques semaines et l’arrivée de Vincent Euvrard. Plus présent en défense pour aider son latéral, et plus concret devant pour créer du danger.

"Certains disaient que je ne défendais pas, mais je trouve malgré tout que je courais. Après, tu peux bien courir ou mal courir, et je pense que c’est mieux réglé maintenant. Le coach me parle beaucoup et j’aime ça, il m’explique les choses", a-t-il poursuivi.

Rafiki Saïd va disputer son premier Clasico

Après un premier match au sommet sous les couleurs du Standard, Rafiki Saïd va disputer le premier Clasico de sa carrière ce dimanche. Une affiche spéciale, dont on n’a pas manqué de lui rappeler l’importance pendant la semaine, en bord de Meuse.

"Oui, j’ai été mis au courant pour le Clasico. Un match comme ça, ça ne se joue pas, ça se gagne. Ce sera mon premier Clasico dans un club, mais j’ai déjà joué des derbys avec ma sélection : Les Comores contre Madagascar (de son coéquipier Marco Ilaimaharitra), c’est le derby de l’océan Indien. Chez nous ou chez eux, c’est toujours à guichets fermés, mais les matchs se jouent souvent sur terrain neutre", a-t-il conclu.