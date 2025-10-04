Pas apprécié à sa juste valeur ? Quand Leko compare l'un de ses joueurs à un indésirable d'Anderlecht

La Gantoise a pris trois points précieux contre Charleroi. Les Buffalos peuvent encore remercier Omri Gandelman. Ivan Leko en a fait l'éloge à l'issue de la rencontre.

D'une tête bien ajustée, Omri Gandelman a offert la victoire à La Gantoise contre Charleroi. Déjà buteur au Cercle de Bruges le weekend dernier, il retrouve le niveau de ses premiers mois chez les Buffalos. Ivan Leko est parvenu à lui redonner confiance après une période plus compliquée.

"Vous devez exploiter les qualités de vos joueurs", déclare l'entraîneur croate à son propos. Leko est le premier conscient que Gandelman n'est pas le joueur le plus raffiné, mais sait mettre à profit son sens de l'infiltration depuis la deuxième ligne.



"Non, Omri ne va pas dribbler trois joueurs et faire une passe décisive, mais il a de la mentalité et donne tout dans les deux surfaces de réparation", poursuit-il à notre micro.

Un joueur qui connaît ses limites et joue selon ses qualités

Selon Leko, son joueur mérite plus de crédit : "Il n'est pas très populaire, pas même au sein du club. Ce n'est pas un joueur spectaculaire, mais il apporte de l'équilibre à l'équipe. Et c'est également important".

L'ancien entraîneur du Club de Bruges a vécu une situation similaire au Jan Breydelstadion : "Il y avait la comparaison entre Mats Rits et Sofian Amrabat. Amrabat était bien meilleur que Rits, tout le monde le savait à l'époque. Mais Rits se mettait entièrement au service de l'équipe et faisait briller Vormer et surtout Vanaken. C'est pourquoi il jouait et pas Amrabat".