Pas apprécié à sa juste valeur ? Quand Leko compare l'un de ses joueurs à un indésirable d'Anderlecht

Pas apprécié à sa juste valeur ? Quand Leko compare l'un de ses joueurs à un indésirable d'Anderlecht
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La Gantoise a pris trois points précieux contre Charleroi. Les Buffalos peuvent encore remercier Omri Gandelman. Ivan Leko en a fait l'éloge à l'issue de la rencontre.

D'une tête bien ajustée, Omri Gandelman a offert la victoire à La Gantoise contre Charleroi. Déjà buteur au Cercle de Bruges le weekend dernier, il retrouve le niveau de ses premiers mois chez les Buffalos. Ivan Leko est parvenu à lui redonner confiance après une période plus compliquée.

"Vous devez exploiter les qualités de vos joueurs", déclare l'entraîneur croate à son propos. Leko est le premier conscient que Gandelman n'est pas le joueur le plus raffiné, mais sait mettre à profit son sens de l'infiltration depuis la deuxième ligne.

Lire aussi… Ivan Leko pas tendre malgré la victoire de Gand : "Une erreur stupide, je voulais le remplacer"

"Non, Omri ne va pas dribbler trois joueurs et faire une passe décisive, mais il a de la mentalité et donne tout dans les deux surfaces de réparation", poursuit-il à notre micro.

Un joueur qui connaît ses limites et joue selon ses qualités

Selon Leko, son joueur mérite plus de crédit : "Il n'est pas très populaire, pas même au sein du club. Ce n'est pas un joueur spectaculaire, mais il apporte de l'équilibre à l'équipe. Et c'est également important".

L'ancien entraîneur du Club de Bruges a vécu une situation similaire au Jan Breydelstadion : "Il y avait la comparaison entre Mats Rits et Sofian Amrabat. Amrabat était bien meilleur que Rits, tout le monde le savait à l'époque. Mais Rits se mettait entièrement au service de l'équipe et faisait briller Vormer et surtout Vanaken. C'est pourquoi il jouait et pas Amrabat".

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Charleroi
Omri Gandelman
Ivan Leko
Sofyan Amrabat

Plus de news

Ivan Leko pas tendre malgré la victoire de Gand : "Une erreur stupide, je voulais le remplacer"

Ivan Leko pas tendre malgré la victoire de Gand : "Une erreur stupide, je voulais le remplacer"

13:30
Déjà acclamé par Old Trafford : les mots de Ruben Amorim pour la première réussie de Senne Lammens

Déjà acclamé par Old Trafford : les mots de Ruben Amorim pour la première réussie de Senne Lammens

21:20
Thorgan Hazard ne ferme pas la porte aux Diables : "J'ai été dans la présélection de Rudi Garcia"

Thorgan Hazard ne ferme pas la porte aux Diables : "J'ai été dans la présélection de Rudi Garcia"

19:30
14 secondes ont suffi : Theate et Francfort impuissants contre le Bayern, Harry Kane entre dans l'histoire

14 secondes ont suffi : Theate et Francfort impuissants contre le Bayern, Harry Kane entre dans l'histoire

20:35
Quatrième match sans défaite, mais la RAAL reste frustrée contre Zulte Waregem

Quatrième match sans défaite, mais la RAAL reste frustrée contre Zulte Waregem

20:13
4/18 à domicile : Genk a-t-il été victime... de ses ambitions ?

4/18 à domicile : Genk a-t-il été victime... de ses ambitions ?

20:00
"L'Union est au même point qu'eux" : encore un revers pour Bruges dans le dossier de son nouveau stade

"L'Union est au même point qu'eux" : encore un revers pour Bruges dans le dossier de son nouveau stade

17:30
4
"Tout le monde à Anderlecht attend ce match" : le Clasico a peut-être perdu de sa splendeur, mais pas son aura

"Tout le monde à Anderlecht attend ce match" : le Clasico a peut-être perdu de sa splendeur, mais pas son aura

17:00
🎥 Allô Rudi ? Un Diable sélectionné par Tedesco n'en finit plus de cartonner en Bundesliga

🎥 Allô Rudi ? Un Diable sélectionné par Tedesco n'en finit plus de cartonner en Bundesliga

19:00
Encore Goto ! Du suspense jusqu'au bout dans ce duel entre les deux bonnes surprises du début de saison

Encore Goto ! Du suspense jusqu'au bout dans ce duel entre les deux bonnes surprises du début de saison

18:04
🎥 Six ans après Lukaku et Fellaini, Senne Lammens a fait forte impression pour sa première à Old Trafford

🎥 Six ans après Lukaku et Fellaini, Senne Lammens a fait forte impression pour sa première à Old Trafford

18:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/09

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/09

12:20
🎥 Un jeune talent nigérian dans le viseur de La Gantoise

🎥 Un jeune talent nigérian dans le viseur de La Gantoise

12:20
Trop imprécis en seconde période, Charleroi enchaîne une troisième défaite d'affilée contre Gand

Trop imprécis en seconde période, Charleroi enchaîne une troisième défaite d'affilée contre Gand

22:49
"J'ai parlé avec lui" : Nicky Hayen s'exprime sur la situation de Jackers

"J'ai parlé avec lui" : Nicky Hayen s'exprime sur la situation de Jackers

12:00
"Il n'y a pas de raison de s'inquiéter" : malgré trois défaites de suite, Pflücke tente de rassurer Charleroi

"Il n'y a pas de raison de s'inquiéter" : malgré trois défaites de suite, Pflücke tente de rassurer Charleroi

07:45
1
Une septième journée pleine d'enjeux : tout savoir sur les affiches du week-end en D1 ACFF

Une septième journée pleine d'enjeux : tout savoir sur les affiches du week-end en D1 ACFF

16:30
Crispations à Anderlecht : Kindermans cité pour revenir, Renard sur un siège éjectable ?

Crispations à Anderlecht : Kindermans cité pour revenir, Renard sur un siège éjectable ?

11:30
"Ce genre d'erreurs ne peut pas arriver" : l'énorme frustration de Charleroi après la défaite

"Ce genre d'erreurs ne peut pas arriver" : l'énorme frustration de Charleroi après la défaite

07:20
Quatre matchs sans défaite ? La RAAL veut enchaîner et continuer à rêver

Quatre matchs sans défaite ? La RAAL veut enchaîner et continuer à rêver

15:12
Après Zakaria El Ouahdi, un autre titulaire de Genk va manquer les prochaines semaines

Après Zakaria El Ouahdi, un autre titulaire de Genk va manquer les prochaines semaines

15:30
Absence confirmée : le Pays de Galles privé de sa meilleure arme contre les Diables

Absence confirmée : le Pays de Galles privé de sa meilleure arme contre les Diables

16:00
Et si le Clasico dérapait encore ? Besnik Hasi prévient les supporters

Et si le Clasico dérapait encore ? Besnik Hasi prévient les supporters

12:40
C'est fait : Senne Lammens tient sa grande première avec Manchester United

C'est fait : Senne Lammens tient sa grande première avec Manchester United

15:00
Malick Fofana dos au mur à Lyon : "J'en attends beaucoup plus de lui, il doit mieux faire"

Malick Fofana dos au mur à Lyon : "J'en attends beaucoup plus de lui, il doit mieux faire"

14:30
Moussa Ndiaye se confie sur la tragédie qui a emporté son petit frère Alpha, 13 ans

Moussa Ndiaye se confie sur la tragédie qui a emporté son petit frère Alpha, 13 ans

09:30
Maxim De Cuyper dresse un premier bilan : "Je ne m'attendais pas à être aussi vite titulaire ici"

Maxim De Cuyper dresse un premier bilan : "Je ne m'attendais pas à être aussi vite titulaire ici"

14:00
Duel spécial entre promus : Frederic Taquin va franchir un cap historique sur le banc des Loups

Duel spécial entre promus : Frederic Taquin va franchir un cap historique sur le banc des Loups

13:00
Un Anderlechtois rêve de la Premier League et du Mondial : "Mon jeu à risques est à double tranchant"

Un Anderlechtois rêve de la Premier League et du Mondial : "Mon jeu à risques est à double tranchant"

06:30
"Bien plus que notre entraîneur" : pourquoi La Gantoise n'attendait que le départ d'Ivan Leko du Standard

"Bien plus que notre entraîneur" : pourquoi La Gantoise n'attendait que le départ d'Ivan Leko du Standard

03/10
📷 Certains auraient pu être dans la liste de Rudi Garcia : la liste des U21 est sortie

📷 Certains auraient pu être dans la liste de Rudi Garcia : la liste des U21 est sortie

11:00
"Quand un gardien en fait trop, ça finit mal" : les erreurs de Nordin Jackers passées au crible

"Quand un gardien en fait trop, ça finit mal" : les erreurs de Nordin Jackers passées au crible

08:02
Le retour d'Axel Witsel, une décision logique ? Les avis sont partagés

Le retour d'Axel Witsel, une décision logique ? Les avis sont partagés

10:30
2
Un indice sur son choix de sélection ? Rayane Bounida sème le doute entre la Belgique et le Maroc

Un indice sur son choix de sélection ? Rayane Bounida sème le doute entre la Belgique et le Maroc

10:00
Du derby de l'océan Indien au Clasico belge pour Rafiki Saïd : "On m'a parlé de l'importance du match" Interview

Du derby de l'océan Indien au Clasico belge pour Rafiki Saïd : "On m'a parlé de l'importance du match"

06:00
"On le pousse et il tombe" : Hein Vanhaezebrouck critique le comportement d'un joueur de l'Union

"On le pousse et il tombe" : Hein Vanhaezebrouck critique le comportement d'un joueur de l'Union

08:38

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 10
La Gantoise La Gantoise 2-1 Charleroi Charleroi
KV Malines KV Malines 1-3 STVV STVV
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 05/10 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 05/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 05/10 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 05/10 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved