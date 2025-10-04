"Quand un gardien en fait trop, ça finit mal" : les erreurs de Nordin Jackers passées au crible

Photo: © photonews

Le Club de Bruges a maintenu sa confiance en Nordin Jackers. Malgré plusieurs erreurs, deux anciens entraîneurs des gardiens l'ont défendu.

La phase de la 73e minute contre l’Atalanta continue de faire parler. Après une première intervention réussie face à Musah, Jackers a fini par provoquer un penalty sur Pasalic. Gilbert Roex, ancien entraîneur des gardiens du Racing Genk, estime que son intervention était inutile, tout en nuançant les critiques sur Het Nieuwsblad.

"La critique est exagérée, car je comprends Nordin dans son enthousiasme. Après son premier arrêt de grande classe, c’est l’adrénaline qui prend le dessus", explique-t-il. Bram Verbist, qui a encadré Jackers à OH Louvain, confirme. "En un contre un, Nordin est excellent. Ensuite, tout se joue à quelques centimètres. C’est une question de malchance."

Des erreurs à répétition

Au cours des cinq dernières semaines, Jackers a été impliqué dans trois actions qui ont coûté des points : contre La Gantoise, La Louvière et l’Atalanta. Verbist rappelle que l’erreur face à l’Atalanta ne vient pas de lui : "Penalty, penalty… je n’entends plus que ça. Mais l’action démarre sur une faute d’un autre joueur." Roex appuie : "On oublie souvent que la tâche d’un gardien est de réparer les erreurs de ses coéquipiers. Et c’était le cas dans tous ces matchs."

Ses coéquipiers ont leur part de responsabilité. Contre La Gantoise, Hugo Siquet s’est laissé éliminer trop facilement avant le but. Face à La Louvière, Spileers n’a pas été assez agressif dans son duel aérien sur corner. "Mais de ça, plus personne ne parle", regrette Roex.

Un gardien en apprentissage

Les deux entraîneurs reconnaissent que Jackers a commis des erreurs. "Il ne faut pas tout masquer. Il faut le dire, mais il faut remettre les choses dans leur contexte", conclut Roex. Selon lui, le manque d’expérience en tant que gardien titulaire pèse. "Il veut se montrer, prouver sa valeur. Mais quand un gardien en fait trop, ça finit mal."

