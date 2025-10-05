"Ce n'est pas parce que je suis liégeois, mais..." : la pique d'Arnaud Bodart à Anderlecht avant le Clasico

C'est jour de Clasico ce dimanche. Même si Anderlecht et le Standard traversent des périodes plus délicates, le choc reste très attendu.

La saison dernière, Anderlecht avait eu le dernier mot en s'offrant deux victoires (3-0 au Lotto Park et 0-1 à Sclessin) contre son rival rouche. Mais ce midi, les Liégeois pourront à nouveau compter sur leurs supporters en terres bruxelloises.

Pour faire encore un peu plus monter la température, DAZN a demandé à des anciens des deux équipes de définir le Clasico en un mot. "Chair de poule", a répondu Jelle Van Damme. "Intense", lance pour sa part Olivier Deschacht. "Passion", avancent Alexis Saelemaekers et Nicolas Raskin.



Lire aussi… Besnik Hasi sous pression : un Clasico décisif pour son avenir

Un match toujours à part

Pour Francis Amuzu, un Clasico, c'est "la ferveur, une bataille au sens propre du terme". Pour Sacha Kljestan, le premier mot qui vient est "chaud", "électrique" pour Albert Sambi Lokonga.

De son côté, Arnaud Bodart s'est permis de faire un peu plus long : "Je dirais que le mot Clasico parle de lui-même. C'est à Anderlecht, donc pour moi, ce n'est pas pareil. Quand c'est au Standard, je dirais ferveur. Ce n'est pas parce que je suis liégeois mais pour moi, les ambiances sont incomparables entre Anderlecht et le Standard en matière d'atmosphère, de tifos,...".

#ANDSTA | Nous avons demandé à d’anciens joueurs du Clasico belge de décrire le match en un mot. 💬🇧🇪 pic.twitter.com/iiNo8YY7Vb — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) October 3, 2025

Des propos qui ne manqueront pas de chauffer le Lotto Park encore un peu plus à blanc. Avec le retour des supporters visiteurs, la bataille des décibels s'annonce soutenue dans les tribunes.