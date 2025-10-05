"Rester forts, écouter les moralisateurs de canapé" : le Standard frustré par l'arbitrage après le Clasico

Thomas Henry, comme le reste de ses coéquipiers, était particulièrement frustré après la défaite du Standard dans le Clasico à Anderlecht. L'attaquant des Rouches regrette le manque de constance dans les décisions du corps arbitral.

L’amertume était de mise dans le chef des joueurs du Standard après la défaite subie à Anderlecht dans le premier Clasico de la saison. Les Rouches en avaient après l’arbitrage de Bram Van Driessche et de la VAR, suite à la semelle d’Angulo sur Ilaimaharitra sanctionnée d’un carton jaune, ainsi qu’au but d’Ibrahim Karamoko annulé pour une faute de Lawrence sur Coosemans. Thomas Henry faisait part de sa frustration à notre micro après la rencontre.

« On ne mérite pas de perdre. Je ne voulais pas parler, mais je viens de revoir les images du corner. On parlait d’un manque de constance en termes d’arbitrage… Quand on siffle quelque chose une semaine, on ne peut pas siffler autre chose la semaine suivante. On est très frustrés, on a le droit de le dire. Ce n’est pas que de la faute de ça, on doit faire mieux, mais il y a de la frustration, car ça fait deux semaines qu’on ne mérite pas de perdre. »



« J'en ai parlé (avec l'arbitre). Je le remercie pour la communication. Mais ce n’est clairement pas une faute. Je sais que les règles sont différentes entre les pays : l’Angleterre, l’Italie, la Belgique. Mais le manque de constance d’une semaine à l’autre, ça me rend fou. L’arbitre dit qu’il y a une faute sur le gardien, mais si tout le monde se touche, tout le monde fait faute, et qui la fait ? »

Un manque de constance dans l'arbitrage qui frustre le Standard

La semaine dernière, après le revers contre le Club de Bruges, Vincent Euvrard regrettait déjà le manque de constance entre les différentes décisions arbitrales. Le même sentiment habitait Thomas Henry ce dimanche.

« Je prends une carte rouge (contre l'Union) pour deux petites fautes d’attaquant de merde. La semaine dernière, il y a eu l’exclusion de Marlon. C’est toujours dans le même sens, mais je vais me taire, car on sait qu’on va dire que c’est moi le méchant. »

Pour les Rouches, le point positif reste le bon visage montré contre Bruges et Anderlecht. Cependant, les résultats ne suivent pas pour le Standard, qui ne compte que onze points après dix journées.

À nous d'écouter les moralisateurs de canapé et de revenir plus forts"

« C’est quoi le mieux ? Bien jouer et ne pas avoir de points, ou moins bien jouer et en avoir ? C’est une question qui va me trotter dans la tête, même quand je m’endormirai. Je ne sais pas quoi dire, à part qu’il y a énormément de frustration. »

« Je suis toujours quelqu’un de positif, et il faut continuer, puis matérialiser ça par des victoires. On en a besoin, malheureusement. À nous de rester forts dans la tête, de manger notre pain noir, d’écouter les critiques, de travailler sur l’injustice, d’écouter les moralisateurs de canapé, et à nous d’être solides pour revenir plus forts sur le terrain. »