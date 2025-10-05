Un grand retour chez les Mauves ? Les compositions probables du Clasico entre Anderlecht et le Standard

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Clasico animera ce début de dimanche de dixième journée de Jupiler Pro League. Voici les compositions probables du Sporting d'Anderlecht et du Standard.

Le Clasico entre Anderlecht et le Standard animera ce début de dimanche en Jupiler Pro League (13h30).

Un retour de Thorgan Hazard dans le onze d’Anderlecht ?

Côté bruxellois, devant Colin Coosemans, Moussa N’Diaye devrait garder sa place sur le côté gauche. Ilay Camara est bien de retour de blessure, mais il n’est pas encore à 100 % et devrait débuter sur le banc. Le duo Marco Kana – Lucas Hey devrait être reconduit en défense centrale, avec Killian Sardella sur le flanc droit.



Au milieu de terrain, Nathan De Cat va enchaîner, tandis qu’une incertitude subsiste quant à son partenaire. Sera-ce Nathan Saliba ou Enric Llansana ? Difficile à dire. Plus haut, Mario Stroeykens est toujours indisponible. Tristan Degreef et Nilson Angulo devraient être reconduits, tandis que Thorgan Hazard pourrait fêter son retour dans le onze à la place de César Huerta. En pointe, Luis Vázquez devrait être titularisé.

Encore une défense « new-look » au Standard

Chez les Rouches, il y aura du changement devant Matthieu Epolo, en raison de la blessure de Daan Dierckx et de la suspension de Marlon Fossey. Tobias Mohr, Ibe Hautekiet, Ibrahim Karamoko et Henry Lawrence devraient composer la défense au Lotto Park.

Au milieu, le duo Marco Ilaimaharitra – Casper Nielsen sera reconduit, tandis que Rafiki Saïd s’impose désormais comme un incontournable sur le flanc gauche. Adnane Abid devrait garder sa place à droite. Devant, le duo Dennis Ayensa – Thomas Henry est pressenti, même si Timothé Nkada pourrait prétendre à une place dans le onze de base.

La composition probable d’Anderlecht : Coosemans – N’Diaye, Kana, Hey, Sardella – De Cat, Saliba – Hazard, Degreef, Angulo – Vázquez.

La composition probable du Standard : Epolo – Mohr, Hautekiet, Karamoko, Lawrence – Ilaimaharitra, Nielsen – Saïd, Abid – Ayensa, Henry.