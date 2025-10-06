De Cat en patron, Nkuba de retour sous le feu des projecteurs : voici notre 10e équipe de la semaine

À l'aube de la trêve internationale d'octobre, nous avons déjà franchi le cap du premier tiers de la phase classique. Voici notre dixième équipe de la semaine.

Gardien de but

Monté au jeu la semaine dernière pour remplacer un Maxime Delanghe blessé, Warleson a montré qu’il est bien plus qu’une simple doublure. Des arrêts déterminants ont permis au Cercle de ramener un point de son déplacement à l’Antwerp.

Défense

Deuxième – et dernier – joueur du Cercle de Bruges dans cette équipe : Gary Magnée, aligné sur le côté gauche de la défense, a lui aussi grandement contribué au point décroché par les Groen en Zwart.



En défense centrale, on retrouve Brandon Mechele, qui a complètement muselé Florucz et les attaquants de l’Union, ainsi qu’Emin Bayram, un habitué de notre équipe de la semaine, encore terriblement important pour Westerlo face à Louvain.

Sur le flanc droit, Ken Nkuba, buteur décisif pour Genk contre Dender, profite de la blessure de Zakaria El Ouahdi pour retrouver du temps de jeu et rappeler à tout le monde son talent.

Milieu de terrain

Impossible de passer à côté de la nouvelle prestation taille patron de Nathan De Cat avec Anderlecht. Un premier Clasico pour le joueur de 17 ans, sobrement terminé en qualité de meilleur joueur sur la pelouse, malgré sa sortie à la 76e minute.

Pour l’accompagner, nous optons pour Rihito Yamamoto, auteur d’une passe décisive et d’une belle prestation avec Saint-Trond sur la pelouse de Malines. Le numéro 10 de cette équipe s’appelle Omri Gandelman, encore décisif avec La Gantoise contre Charleroi.

Attaque

Charleroi a été battu, mais place tout de même un joueur dans notre équipe de la semaine : Patrick Pflücke, buteur et auteur d’un match plus que courageux sur son côté. De l’autre, on retrouve le joueur décisif du match au sommet entre le Club de Bruges et l’Union : Carlos Forbs.

En pointe, il a marqué un but et s’en est vu annuler un autre pour pas grand-chose : Nacho Ferri, encore buteur avec Westerlo contre Louvain, et encore auteur d'une belle prestation.

Notre dixième équipe de la semaine : Warleson – Magnée, Mechele, Bayram, Nkuba – De Cat, Yamamoto, Gandelman – Pflücke, Forbs, Ferri.