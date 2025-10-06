Genk s'en sort mais déçoit encore : Bryan Heynen tire un constat clair

Le Racing Genk a vécu une soirée difficile contre le FCV Dender, mais a finalement réussi à prendre les trois points. Les Limbourgeois ont cependant été très brouillons.

Genk s'est rendu la tâche difficile contre le FCV Dender. Les Limbourgeois ont été loin de disputer leur meilleur match et ont même été menés au score, mais ils ont fini par prendre les trois points et c'est le plus important en ce moment.

"Nous avons concédé un but tôt et le doute s'est installé dans l'équipe", concédait Bryan Heynen après la rencontre auprès du Belang van Limburg. "Nous avons été très nonchalants balle au pied, ce qui a donné de nombreuses occasions à l'adversaire. Heureusement que notre gardien a fait le job".



Genk s'est repris avec un but de Heynen lui-même juste avant la mi-temps, mais ce n'est qu'à la 83e minute que Ken Nkuba a fait la différence avec un superbe but. Le capitaine genkois reconnaît cependant que c'était insuffisant pour une équipe du calibre des Limbourgeois.

"Nous avons montré que nous n'abandonnons jamais. Mais à 11 contre 10, puis contre 9, nous devions être bien plus efficaces pour faire 2-1 ou 3-1 bien plus rapidement", regrette Heynen.

"Il faut se regarder dans le miroir et se rendre compte que nous n'avons pas livré un bon match. Mais au bout du compte, il y a les trois points et c'est le plus important. La trêve arrive au meilleur des moments, afin de réfléchir un peu", conclut Bryan Heynen.