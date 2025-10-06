Un géant, une flèche et un tueur : Frédéric Taquin a l'embarras du choix à la RAAL

Un géant, une flèche et un tueur : Frédéric Taquin a l'embarras du choix à la RAAL
Photo: © photonews
Pape Fall est monté au jeu en fin de rencontre pour la RAAL et a immédiatement posé de gros problèmes à la défense de Zulte Waregem. Qui l'eut cru ? Frédéric Taquin a un problème de riche.

Maintenant que Mouhamed Belkheir a fait son retour "pour de bon" - c'est-à-dire mentalement plutôt que physiquement - à la RAAL, l'Algérien est bien sûr une sacrée arme à la disposition de Frédéric Taquin. Malheureusement, s'il s'est procuré une superbe occasion tout seul sur une frappe spontanée, Belkheir a aussi perdu un face-à-face qui, s'il était à 100% de ses capacités, devait toujours finir en but.

Reste que le retour du meilleur buteur des Loups lors de la saison de la montée est une excellente nouvelle pour la RAAL. Il s'est fait, ce samedi, aux dépens d'Oucasse Mendy, qui n'est toutefois pas vraiment un attaquant de pointe et pourrait bien venir concurrencer Liongola côté droit.

L'association entre Belkheir et Jerry Afriyie pourrait bien faire des étincelles. Le jeune Nigérian a encore étalé ses qualités samedi : une vitesse affolante, bien sûr, mais aussi un fighting spirit et une technique au-dessus de la moyenne. Ne lui manque qu'un peu de précision : en choisissant ses moments, la flèche louviéroise pourra faire encore plus mal.

Pape Fall, futur titulaire ?

Mais sur le banc aussi, Frédéric Taquin a de quoi faire. On connaît les qualités de Momo Guindo, même si l'ancien produit de Neerpede a un peu de mal à les exprimer en Jupiler Pro League jusqu'à présent. Contre Zulte, c'est plutôt l'entrée de Pape Fall qui a été remarquée.

Alors que les Flandriens disposaient eux aussi d'un géant au coup d'envoi en la personne d'Anosike Ementa (2m02), le double mètre de Fall (2m03) est bien plus mobile. Au contraire d'Ementa, le Sénégalais a remporté la plupart de ses duels. Reste à être prêt à démarrer un match, mais sur papier, son association avec l'un des deux autres profils, qu'il s'agisse de Belkheir ou Afriyie, est prometteuse.

Frédéric Taquin ne tarissait d'ailleurs pas d'éloges sur Pape Fall après la rencontre. "Le chaos qu'il crée dans le rectangle, sa façon d'attaquer le ballon dans les airs avec toute la justesse du monde... J'ai adoré son entrée", déclarait le coach des Loups. "Nous avons de sacrées options devant et comme actuellement, l'un de nos soucis est que nous ne marquons pas, j'ai bon espoir pour la suite". 

RAAL La Louvière

