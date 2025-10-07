Encore du renfort pour Leko ? La Gantoise cible un coéquipier de Leo Messi

Nous ne sommes qu'au début du mois d'octobre, mais tous les clubs belges sont déjà tournés vers le mercato hivernal depuis un moment. Du côté de La Gantoise, la direction semble lorgner sur Ian Fray.

Il aura fallu attendre, mais La Gantoise s'est bien renforcée durant le mercato estival. En défense, Ivan Leko a notamment reçu Siebe Van der Heyden, Hatim Es-Saoubi, Jean-Kévin Duverne et Maksim Paskotsi. Il faut dire que le chantier était énorme avec les départs de Jordan Torunarigha et Tsuyoshi Watanabe.

Mais sur le côté droit, les Buffalos ont moins d'options. S'il venait à arriver quelque chose à Matisse Samoise, l'option privilégiée est Gilles De Meyer, un jeune du centre de formation.

Gand prospecte en MLS

Selon le journaliste Rudy Galetti, La Gantoise cible le Jamaïcain Ian Fray. Il s'agit d'un défenseur de 23 ans, capable de jouer à la fois sur le côté et dans l'axe, qui évolue en Major League Soccer, du côté de l'Inter Miami.

Fray en est à sa première saison pleine en MLS. Malgré une blessure à l'aine pendant l'hiver, il s'impose comme un titulaire régulier dans l'ombre des stars que sont Lionel Messi, Jordi Alba et Sergio Busquets.

Son contrat arrive à échéance dans trois mois, c'est pourquoi La Gantoise se positionne dans ce dossier. Des clubs anglais et allemands sont également cités, les Buffalos devraient donc faire face à une certaine concurrence.