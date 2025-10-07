Vivement critiqué au Brésil, John Textor s'attaque... à 777 Partners : "Nous sommes bons, pas comme eux"

Vivement critiqué au Brésil, John Textor s'attaque... à 777 Partners : "Nous sommes bons, pas comme eux"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

John Textor a démenti les rumeurs d'un départ de Botafogo, le club brésilien où il n'est plus en odeur de sainteté... comme partout où il est passé. L'Américain a comparé la situation d'Eagle Football Group à celle de 777 Partners, l'ancien propriétaire du Standard et de Vasco de Gama.

Chaque fois que John Textor devient propriétaire d’un club, les problèmes éclatent. Ce fut le cas à l’Olympique Lyonnais, au RWDM Brussels, et plus récemment à Botafogo, où les supporters réclament son départ au plus vite.

Cette semaine, des rumeurs ont circulé, affirmant qu’il serait poussé vers la sortie au Brésil en raison de conflits avec la branche sociale du club, présidée par Joao Paulo Magalhaes Lins, qui détient 10 % des parts de Botafogo et qui aurait décidé de se débarrasser de l’Américain en concertation avec d’autres membres d’Eagle Football Group.

John Textor écarte les rumeurs et compare Eagle... à 777 Partners

Interrogé par le média sportif brésilien Globo Esporte, John Textor a cependant démenti ces rumeurs. "C’est une information qui ne repose sur rien. Il est impossible d’organiser une telle réunion sans ma participation. Il y aura bientôt des changements au sein du groupe Eagle, mais je resterai. J’ai dit que je mourrai à Botafogo, et je compte bien mourir à Botafogo", a-t-il assuré.

Pour répondre aux critiques, John Textor a comparé la situation d’Eagle Football Group à celle de 777 Partners, l’ancien propriétaire du Standard et de Vasco de Gama, un autre club brésilien. "Nous ne sommes pas 777 Partners. Nous avons de bons actionnaires et une bonne direction. Aucun changement majeur n’est nécessaire. Nous sommes de meilleurs gestionnaires que 777."

Les supporters de Botafogo ne partagent cependant pas cet avis, comme en témoignent les banderoles le qualifiant de "clown" ou "d’escroc" déployées dans le stade. Le club brésilien occupe la quatrième place de son championnat, mais John Textor n’y est plus en odeur de sainteté… comme partout où il est passé.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Lyon

Plus de news

"On est dans un bon élan" : Timothy Castagne se livre avant le prochain match des Diables Rouges

"On est dans un bon élan" : Timothy Castagne se livre avant le prochain match des Diables Rouges

23:00
Le Standard, équipe la moins fair-play de Pro League ? Les regrets de Vincent Euvrard se comprennent Analyse

Le Standard, équipe la moins fair-play de Pro League ? Les regrets de Vincent Euvrard se comprennent

18:20
Jacky Mathijssen n'a pas mâché ses mots à propos de l'Union Saint-Gilloise : "Un non-match"

Jacky Mathijssen n'a pas mâché ses mots à propos de l'Union Saint-Gilloise : "Un non-match"

22:00
Le pari d'Anderlecht : Mihajlo Cvetkovic, 18 ans et déjà un joli contrat

Le pari d'Anderlecht : Mihajlo Cvetkovic, 18 ans et déjà un joli contrat

21:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/10: De Cat - Riga - Fray

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/10: De Cat - Riga - Fray

21:20
Hein Vanhaezebrouck voyait ce joueur de l'Union SG comme un potentiel Diable Rouge : "J'avais une autre image"

Hein Vanhaezebrouck voyait ce joueur de l'Union SG comme un potentiel Diable Rouge : "J'avais une autre image"

21:40
Nathan De Cat bientôt sur le départ à Anderlecht ?

Nathan De Cat bientôt sur le départ à Anderlecht ?

21:20
Besnik Hasi à contre-courant concernant la semelle d'Angulo : "C'est Ilaimaharitra qui place sa jambe" Interview

Besnik Hasi à contre-courant concernant la semelle d'Angulo : "C'est Ilaimaharitra qui place sa jambe"

18:40
3
La vraie raison pour laquelle Mario Stroeykens a enfin signé son nouveau contrat

La vraie raison pour laquelle Mario Stroeykens a enfin signé son nouveau contrat

20:30
Récompensé pour son début de saison : un jeune talent du Standard intègre officiellement le noyau A

Récompensé pour son début de saison : un jeune talent du Standard intègre officiellement le noyau A

15:20
Comment le RFC Liège réagirait-il en cas de montée en D1A plus tôt que prévu ? Interview

Comment le RFC Liège réagirait-il en cas de montée en D1A plus tôt que prévu ?

19:18
Objectif Coupe du monde 2026 pour Lucas Stassin ? Le buteur est clair

Objectif Coupe du monde 2026 pour Lucas Stassin ? Le buteur est clair

20:00
"J'adore Vincent Kompany" : Harry Kane répond aux rumeurs d'un éventuel départ... ou d'une prolongation

"J'adore Vincent Kompany" : Harry Kane répond aux rumeurs d'un éventuel départ... ou d'une prolongation

19:40
📷 Dans les tribunes pour le Clasico : entre Anderlecht et le Standard, Benito Raman a bien choisi son camp

📷 Dans les tribunes pour le Clasico : entre Anderlecht et le Standard, Benito Raman a bien choisi son camp

17:00
OFFICIEL : José Riga a trouvé un nouveau défi en Belgique

OFFICIEL : José Riga a trouvé un nouveau défi en Belgique

18:53
"Pourtant, on était confortables" : que manque-t-il au Standard de Vincent Euvrard pour inverser la tendance ? Interview

"Pourtant, on était confortables" : que manque-t-il au Standard de Vincent Euvrard pour inverser la tendance ?

13:20
2
La course aux binationaux continue : un talent Belgo-marocain de Charleroi sur le point de devenir... saoudien

La course aux binationaux continue : un talent Belgo-marocain de Charleroi sur le point de devenir... saoudien

18:00
Insultes envers l'arbitre : le directeur sportif d'un club de Pro League bientôt suspendu ?

Insultes envers l'arbitre : le directeur sportif d'un club de Pro League bientôt suspendu ?

17:30
Un binational indécis : après avoir tourné le dos à la Belgique, Matias Fernandez-Pardo fait volte-face !

Un binational indécis : après avoir tourné le dos à la Belgique, Matias Fernandez-Pardo fait volte-face !

16:00
3
Une nouvelle vedette au Club de Bruges : "Bientôt, toute l'Europe parlera de lui"

Une nouvelle vedette au Club de Bruges : "Bientôt, toute l'Europe parlera de lui"

16:20
Absent surprise de la sélection de Rudi Garcia, il ne se cache pas : "Je ne mérite pas les Diables Rouges"

Absent surprise de la sélection de Rudi Garcia, il ne se cache pas : "Je ne mérite pas les Diables Rouges"

16:40
Gagner du temps n'a pas suffi à l'Union : "C'est un compliment pour nous, mais l'arbitre devrait réagir"

Gagner du temps n'a pas suffi à l'Union : "C'est un compliment pour nous, mais l'arbitre devrait réagir"

15:40
1
La Gantoise en fête : la recherche à grande échelle des Buffalos pour le match contre le Standard

La Gantoise en fête : la recherche à grande échelle des Buffalos pour le match contre le Standard

13:00
Meilleur buteur d'un tournoi mythique chez les jeunes, il pourrait débarquer en Pro League dès janvier

Meilleur buteur d'un tournoi mythique chez les jeunes, il pourrait débarquer en Pro League dès janvier

14:00
Pour aller chercher le pactole en juin ? Mario Stroeykens prolonge finalement à Anderlecht !

Pour aller chercher le pactole en juin ? Mario Stroeykens prolonge finalement à Anderlecht !

14:24
Le Belge qui donne des regrets à la Juventus : son retour chez les Diables ne tardera pas

Le Belge qui donne des regrets à la Juventus : son retour chez les Diables ne tardera pas

15:00
Blessé après seulement 30 secondes sur le terrain : nouveau problème en vue pour le Club de Bruges ?

Blessé après seulement 30 secondes sur le terrain : nouveau problème en vue pour le Club de Bruges ?

13:40
Critiqué chez les Diables, Leandro Trossard se défend : "Ce n'est pas comme si je n'avais rien fait ici"

Critiqué chez les Diables, Leandro Trossard se défend : "Ce n'est pas comme si je n'avais rien fait ici"

14:40
Après Lukaku, Anderlecht peut attendre le retour d'un autre ancien de la maison : "Il y a de fortes chances"

Après Lukaku, Anderlecht peut attendre le retour d'un autre ancien de la maison : "Il y a de fortes chances"

12:00
Toujours pas appelé par Garcia malgré son retour en forme : "Il va revenir en sélection"

Toujours pas appelé par Garcia malgré son retour en forme : "Il va revenir en sélection"

12:40
Et si voir l'Antwerp 13e n'était pas une surprise ? Les dessous d'un été agité au Bosuil

Et si voir l'Antwerp 13e n'était pas une surprise ? Les dessous d'un été agité au Bosuil

11:40
Confidences liégeoises : quand Benteke avoue à Mpoku les raisons du premier choix égoïste de sa carrière

Confidences liégeoises : quand Benteke avoue à Mpoku les raisons du premier choix égoïste de sa carrière

12:20
Le contrat devrait être signé pendant la trêve : Denis Odoi en passe de se relancer dans un club belge

Le contrat devrait être signé pendant la trêve : Denis Odoi en passe de se relancer dans un club belge

11:00
Oubliez Mons ou Tubize-Braine : le joueur du mois de D1 ACFF est carolo

Oubliez Mons ou Tubize-Braine : le joueur du mois de D1 ACFF est carolo

11:20
Un dilemme qui ne devrait pas en être un : "Si vous êtes Anderlecht et que vous empêchez ça..."

Un dilemme qui ne devrait pas en être un : "Si vous êtes Anderlecht et que vous empêchez ça..."

10:30
Précurseur, avant même la famille Bayat : un ancien homme fort de Charleroi et du Standard s'est éteint

Précurseur, avant même la famille Bayat : un ancien homme fort de Charleroi et du Standard s'est éteint

08:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 10
La Gantoise La Gantoise 2-1 Charleroi Charleroi
KV Malines KV Malines 1-3 STVV STVV
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved