Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/10: Zirkzee

Redaction
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/10: Zirkzee
Photo: © Photonews

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Zirkzee

Un départ hivernal se précise pour un ancien d'Anderlecht, qui rêve de jouer la Coupe du Monde

Joshua Zirkzee n'a pas été appelé par Ronald Koeman pour les prochains matchs qualificatifs des Pays-Bas. En manque de temps de jeu à Manchester United, il pense à un départ. (Lire la suite)


Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 07/10

Plus de news

Naples avait une autre superstar en tête avant d'attirer Kevin De Bruyne

Naples avait une autre superstar en tête avant d'attirer Kevin De Bruyne

16:00
Matias Fernandez-Pardo, Diable Rouge ou international espagnol ? Les détails du dossier

Matias Fernandez-Pardo, Diable Rouge ou international espagnol ? Les détails du dossier

15:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/10: Zirkzee

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/10: Zirkzee

14:20
Mauvaise nouvelle pour l'Angleterre... et Vincent Kompany ? Harry Kane est incertain

Mauvaise nouvelle pour l'Angleterre... et Vincent Kompany ? Harry Kane est incertain

15:00
Le Standard en est fier, Anderlecht dans les précurseurs : comment l'EFC veut façonner le football de demain

Le Standard en est fier, Anderlecht dans les précurseurs : comment l'EFC veut façonner le football de demain

14:40
Un départ hivernal se précise pour un ancien d'Anderlecht, qui rêve de jouer la Coupe du Monde

Un départ hivernal se précise pour un ancien d'Anderlecht, qui rêve de jouer la Coupe du Monde

14:20
Un mauvais souvenir pour les Diables : voici l'arbitre de Belgique-Macédoine du Nord

Un mauvais souvenir pour les Diables : voici l'arbitre de Belgique-Macédoine du Nord

14:00
On ne le reverra pas de sitôt : 9 matchs de suspension pour un joueur des Francs Borains !

On ne le reverra pas de sitôt : 9 matchs de suspension pour un joueur des Francs Borains !

13:30
Le Standard et deux autres clubs de Pro League s'intéressent à un talent de l'académie de Vincent Kompany

Le Standard et deux autres clubs de Pro League s'intéressent à un talent de l'académie de Vincent Kompany

13:00
Anderlecht fixe les règles : voici les conditions pour que Yari Verschaeren et Thorgan Hazard prolongent

Anderlecht fixe les règles : voici les conditions pour que Yari Verschaeren et Thorgan Hazard prolongent

12:40
Prolonger ne signifie pas toujours rester : un géant européen relance la course pour le pilier brugeois

Prolonger ne signifie pas toujours rester : un géant européen relance la course pour le pilier brugeois

12:20
Rayane Bounida absent chez les Diablotins, un signe ? Gill Swerts explique son choix

Rayane Bounida absent chez les Diablotins, un signe ? Gill Swerts explique son choix

12:00
2
La prochaine arme d'Anderlecht vient de Philadelphie : la Belgique en passe de perdre un autre binational ?

La prochaine arme d'Anderlecht vient de Philadelphie : la Belgique en passe de perdre un autre binational ?

11:40
2
Une minute suffit : comment Axel Witsel pourrait battre un record vieux de 102 ans chez les Diables

Une minute suffit : comment Axel Witsel pourrait battre un record vieux de 102 ans chez les Diables

11:20
3
Après seulement quatre mois : le "Head of Football" d'un club de Jupiler Pro League prend la porte

Après seulement quatre mois : le "Head of Football" d'un club de Jupiler Pro League prend la porte

11:00
L'éternel paradoxe des Diables : 67 minutes jouées cette saison, mais toujours un sauveur potentiel

L'éternel paradoxe des Diables : 67 minutes jouées cette saison, mais toujours un sauveur potentiel

10:30
Pas idéal pour Rudi Garcia : vers un deuxième forfait chez les Diables pour la trêve de novembre ?

Pas idéal pour Rudi Garcia : vers un deuxième forfait chez les Diables pour la trêve de novembre ?

10:00
Deux sélections historiques se disputent Nicolo Tresoldi : l'attaquant brugeois se rapproche d'un choix final

Deux sélections historiques se disputent Nicolo Tresoldi : l'attaquant brugeois se rapproche d'un choix final

09:30
La Pro League pourrait basculer : un club du top 5 européen s'intéresse à Sébastien Pocognoli !

La Pro League pourrait basculer : un club du top 5 européen s'intéresse à Sébastien Pocognoli !

09:00
2
Il peut enfin viser haut, mais reste prudent : pourquoi Ivan Leko réussit déjà son premier pari à Gand

Il peut enfin viser haut, mais reste prudent : pourquoi Ivan Leko réussit déjà son premier pari à Gand

08:30
Timothy Castagne aurait pu rejoindre un géant européen cet été : "Leur offre est arrivée trop tard"

Timothy Castagne aurait pu rejoindre un géant européen cet été : "Leur offre est arrivée trop tard"

08:00
Petit changement de plan à l'Inter : l'avenir d'Aleksandar Stankovic est déjà tout tracé

Petit changement de plan à l'Inter : l'avenir d'Aleksandar Stankovic est déjà tout tracé

07:40
Yari Verschaeren également vers une prolongation à Anderlecht... ou un départ libre ?

Yari Verschaeren également vers une prolongation à Anderlecht... ou un départ libre ?

07:20
L'Union SG, un modèle à suivre pour le RFC Liège ? La réponse du nouveau CEO, Thomas Rodrigues Pereira Interview

L'Union SG, un modèle à suivre pour le RFC Liège ? La réponse du nouveau CEO, Thomas Rodrigues Pereira

07:00
Voici ce qui, selon cet ancien Diable Rouge, a fait basculer la rencontre entre Bruges et l'Union

Voici ce qui, selon cet ancien Diable Rouge, a fait basculer la rencontre entre Bruges et l'Union

06:30
"On est dans un bon élan" : Timothy Castagne se livre avant le prochain match des Diables Rouges

"On est dans un bon élan" : Timothy Castagne se livre avant le prochain match des Diables Rouges

23:00
Vivement critiqué au Brésil, John Textor s'attaque... à 777 Partners : "Nous sommes bons, pas comme eux"

Vivement critiqué au Brésil, John Textor s'attaque... à 777 Partners : "Nous sommes bons, pas comme eux"

22:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/10: De Cat - Riga - Fray

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/10: De Cat - Riga - Fray

21:20
Jacky Mathijssen n'a pas mâché ses mots à propos de l'Union Saint-Gilloise : "Un non-match"

Jacky Mathijssen n'a pas mâché ses mots à propos de l'Union Saint-Gilloise : "Un non-match"

22:00
Hein Vanhaezebrouck voyait ce joueur de l'Union SG comme un potentiel Diable Rouge : "J'avais une autre image"

Hein Vanhaezebrouck voyait ce joueur de l'Union SG comme un potentiel Diable Rouge : "J'avais une autre image"

21:40
1
Nathan De Cat bientôt sur le départ à Anderlecht ?

Nathan De Cat bientôt sur le départ à Anderlecht ?

21:20
1
Le pari d'Anderlecht : Mihajlo Cvetkovic, 18 ans et déjà un joli contrat

Le pari d'Anderlecht : Mihajlo Cvetkovic, 18 ans et déjà un joli contrat

21:00
La vraie raison pour laquelle Mario Stroeykens a enfin signé son nouveau contrat

La vraie raison pour laquelle Mario Stroeykens a enfin signé son nouveau contrat

20:30
Objectif Coupe du monde 2026 pour Lucas Stassin ? Le buteur est clair

Objectif Coupe du monde 2026 pour Lucas Stassin ? Le buteur est clair

20:00
"J'adore Vincent Kompany" : Harry Kane répond aux rumeurs d'un éventuel départ... ou d'une prolongation

"J'adore Vincent Kompany" : Harry Kane répond aux rumeurs d'un éventuel départ... ou d'une prolongation

19:40
Comment le RFC Liège réagirait-il en cas de montée en D1A plus tôt que prévu ? Interview

Comment le RFC Liège réagirait-il en cas de montée en D1A plus tôt que prévu ?

19:18

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 10
La Gantoise La Gantoise 2-1 Charleroi Charleroi
KV Malines KV Malines 1-3 STVV STVV
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved