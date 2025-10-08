Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/10: Zirkzee

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Zirkzee

Un départ hivernal se précise pour un ancien d'Anderlecht, qui rêve de jouer la Coupe du Monde

Joshua Zirkzee n'a pas été appelé par Ronald Koeman pour les prochains matchs qualificatifs des Pays-Bas. En manque de temps de jeu à Manchester United, il pense à un départ. (Lire la suite)