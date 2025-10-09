Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/10: De Corte

Redaction
Photo: © Photonews

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! De Corte

OFFICIEL : un joueur du Club de Bruges prolonge son contrat

Le Club de Bruges continue de miser sur l'avenir. Le gardien de 19 ans Axl De Corte, présent au centre de formation depuis 2018, a prolongé son contrat avec le Club jusqu'en 2028. (Lire la suite)


Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 08/10

"L'un des meilleurs dans lequel j'ai joué" : Manuel Neuer encense le Bayern de Vincent Kompany

21:00
"Ce n'est pas la fin du monde" : Kevin De Bruyne très franc sur le brassard de capitaine

20:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/10: De Corte

19:30
Le KRC Genk a tranché concernant Thorsten Fink

20:00
OFFICIEL : un joueur du Club de Bruges prolonge son contrat

19:30
Un retour dans un club belge en fin de carrière ? Kevin De Bruyne est très clair

19:00
Vincent Kompany révèle comment il réagit face aux nombreux compliments qu'il reçoit

18:40
Rudi Garcia donne des nouvelles des blessures d'Amadou Onana et de Charles De Ketelaere

18:20
Sébastien Pocognoli, l'entraîneur qui relancera Paul Pogba ? Mauvaise nouvelle concernant le Français

18:00
Pas de Benteke chez les Diables Rouges : le sélectionneur Rudi Garcia explique pourquoi

17:30
"Rik De Mil correspond bien à l'ADN de l'Union" : Anthony Moris évoque le départ de Sébastien Pocognoli

17:00
"J'essaie de ne pas trop me concentrer sur ça" : Vincent Kompany réagit aux 10 victoires de suite du Bayern

16:30
Pourquoi l'Union Saint-Gilloise perd encore son entraîneur après une saison réussie ?

16:00
1
Un ancien joueur de Pro League grièvement touché après un choc violent

15:40
Jonas De Roeck (ex-Antwerp et Anderlecht) en route pour... Bruges ?

15:20
🎥 Nathan Ngoy donne son opinion sur les jeunes joueurs tentés par un départ vers l'Arabie saoudite

15:00
Une légende du Bayern encense le travail de Vincent Kompany : "Ce n'était pas le cas auparavant"

14:20
Un pays africain décroche son billet pour la Coupe du monde 2026

14:00
Un jeune Diable Rouge révèle pourquoi il n'a pas rejoint Anderlecht, pourtant venu aux nouvelles cet été

13:30
20 ans plus tard, personne n'a oublié : comment La Gantoise veut 'se venger' pour Kevin De Bruyne

13:00
Quatrième du Ballon d'or, aujourd'hui vendeur d'aspirateurs : "J'étais fatigué de m'entraîner tous les jours"

12:40
De Charleroi aux Émirats : les Diables vont croiser un ancien Zèbre et une valeur sûre de Pro League

12:20
"Je pouvais déjà partir en hiver" : les confidences de Nathan Ngoy sur son départ du Standard

12:00
Le grand saut dès cet hiver ? Comment Zeno Debast pourrait rapporter très gros à Anderlecht

11:40
Un Diable attendu au tournant demain soir : "Il se met une pression énorme"

11:20
Rik De Mil pour succéder à Pocognoli sur le banc de l'Union ? Le jeu des chaises musicales s'emballe

10:54
6
Le moment tant redouté par l'Union : Sébastien Pocognoli va bel et bien s'en aller !

10:33
5
Retour inattendu ? Un club de Pro League accueille en test...le transfert sortant le plus cher de son histoire

10:00
La rencontre qui a marqué à vie Marco Kana : "Ce n'est que pendant la nuit que j'ai réalisé"

09:30
Tremblement de terre à l'Union ? La menace se précise pour Sébastien Pocognoli

09:00
1
Un joueur de Charleroi appelé pour la deuxième fois chez les Diablotins : "Une fierté d'être là"

08:30
Gand en rêvait, les Diables l'ont (déjà) fait : une première depuis de longs mois

08:00
Marc Brys sur le départ ? Un nouveau challenge pourrait l'attendre

07:40
Les Francs Borains et Seraing persévèrent : la plainte qui pourrait remettre en question la suite de la saison

07:20
L'idée un peu folle qui trotterait dans la tête de Vincent Kompany

07:00
Un transfert qui pourrait coûter cher : la qualification en Ligue des champions a un prix pour l'Union

06:30

Jupiler Pro League

 Journée 10
La Gantoise La Gantoise 2-1 Charleroi Charleroi
KV Malines KV Malines 1-3 STVV STVV
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Louvain OH Louvain
