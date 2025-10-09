Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/10: De Corte

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! De Corte

OFFICIEL : un joueur du Club de Bruges prolonge son contrat

Le Club de Bruges continue de miser sur l'avenir. Le gardien de 19 ans Axl De Corte, présent au centre de formation depuis 2018, a prolongé son contrat avec le Club jusqu'en 2028. (Lire la suite)