Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/10: Fray

Redaction
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/10: Fray
Photo: © Photonews

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Fray

Encore du renfort pour Leko ? La Gantoise cible un coéquipier de Leo Messi

Nous ne sommes qu'au début du mois d'octobre, mais tous les clubs belges sont déjà tournés vers le mercato hivernal depuis un moment. Du côté de La Gantoise, la direction semble lorgner sur Ian Fray. (Lire la suite)


Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 06/10

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/10: Fray

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/10: Fray

08:30
Encore du renfort pour Leko ? La Gantoise cible un coéquipier de Leo Messi

Encore du renfort pour Leko ? La Gantoise cible un coéquipier de Leo Messi

08:30
Précurseur, avant même la famille Bayat : un ancien homme fort de Charleroi et du Standard s'est éteint

Précurseur, avant même la famille Bayat : un ancien homme fort de Charleroi et du Standard s'est éteint

08:00
Moins de 24 heures après l'Olympic Charleroi : encore un changement d'entraîneur en D1B

Moins de 24 heures après l'Olympic Charleroi : encore un changement d'entraîneur en D1B

07:40
"C'est vraiment une bonne équipe" : Ivan Leko fait l'éloge de Charleroi

"C'est vraiment une bonne équipe" : Ivan Leko fait l'éloge de Charleroi

23:15
1
Non sélectionné avec les Diables Rouges, Lucas Stassin se confie : "J'avais de l'espoir"

Non sélectionné avec les Diables Rouges, Lucas Stassin se confie : "J'avais de l'espoir"

07:20
Voici pourquoi Michael Verschueren ne devrait finalement pas devenir président d'Anderlecht

Voici pourquoi Michael Verschueren ne devrait finalement pas devenir président d'Anderlecht

07:00
Un ancien arbitre comprend la décision d'un jeune arbitre... très critiqué

Un ancien arbitre comprend la décision d'un jeune arbitre... très critiqué

06:30
Vincent Kompany fait l'unanimité au Bayern Munich : "Il a insufflé une énergie incroyable"

Vincent Kompany fait l'unanimité au Bayern Munich : "Il a insufflé une énergie incroyable"

06:00
Le Club de Bruges prêt à construire un nouveau stade dès 2026 ?

Le Club de Bruges prêt à construire un nouveau stade dès 2026 ?

23:30
"Cela fait de lui un joueur exceptionnel" : un ancien grand footballeur italien séduit par Kevin De Bruyne

"Cela fait de lui un joueur exceptionnel" : un ancien grand footballeur italien séduit par Kevin De Bruyne

23:00
Le mois de septembre réussi de Jérémy Doku récompensé à Manchester City

Le mois de septembre réussi de Jérémy Doku récompensé à Manchester City

22:40
Trois grands clubs européens veulent arracher Mario Stroeykens à Anderlecht

Trois grands clubs européens veulent arracher Mario Stroeykens à Anderlecht

22:20
À Zulte Waregem, l'appétit vient en mangeant : "Mes joueurs étaient déçus, ça en dit long"

À Zulte Waregem, l'appétit vient en mangeant : "Mes joueurs étaient déçus, ça en dit long"

22:00
Réunis au Kehrweg : que deviennent les deux anciens Rouches, Nicolas Gavory et Merveille Bokadi, à Eupen ?

Réunis au Kehrweg : que deviennent les deux anciens Rouches, Nicolas Gavory et Merveille Bokadi, à Eupen ?

21:20
Le Standard joue mieux, mais ne marque pas assez : "Quand le 50/50 tombe toujours du mauvais côté..." Interview

Le Standard joue mieux, mais ne marque pas assez : "Quand le 50/50 tombe toujours du mauvais côté..."

21:40
"Un leader qui va guider le RFC Liège" : le coprésident américain prend la parole sur le nouveau CEO du Matricule 4

"Un leader qui va guider le RFC Liège" : le coprésident américain prend la parole sur le nouveau CEO du Matricule 4

21:00
Nilson Angulo aurait-il dû recevoir un carton rouge face au Standard ? Jonathan Lardot est catégorique

Nilson Angulo aurait-il dû recevoir un carton rouge face au Standard ? Jonathan Lardot est catégorique

20:40
1
Quand Besnik Hasi se sert du héros du Clasico...pour envoyer une pique à plusieurs de ses joueurs

Quand Besnik Hasi se sert du héros du Clasico...pour envoyer une pique à plusieurs de ses joueurs

20:20
Voici les joueurs présents à l'entraînement des Diables Rouges ce lundi

Voici les joueurs présents à l'entraînement des Diables Rouges ce lundi

20:00
Les Diables Rouges sont de retour à Tubize

Les Diables Rouges sont de retour à Tubize

19:40
"J'ai d'abord été surpris" : Felice Mazzu réagit au choix fort de Rudi Garcia

"J'ai d'abord été surpris" : Felice Mazzu réagit au choix fort de Rudi Garcia

19:20
1
Trois solutions se dégagent : comment Besnik Hasi pourrait compenser l'absence de Nathan De Cat à Anderlecht Analyse

Trois solutions se dégagent : comment Besnik Hasi pourrait compenser l'absence de Nathan De Cat à Anderlecht

18:40
1
Ancien d'Anderlecht et célébré au coup d'envoi, il voit pourtant un carton rouge pour Nilson Angulo

Ancien d'Anderlecht et célébré au coup d'envoi, il voit pourtant un carton rouge pour Nilson Angulo

18:20
2
Un géant, une flèche et un tueur : Frédéric Taquin a l'embarras du choix à la RAAL

Un géant, une flèche et un tueur : Frédéric Taquin a l'embarras du choix à la RAAL

17:45
Rayonnant dans le Clasico...et bientôt convoité ? "Le prochain défi d'Anderlecht, c'est de le prolonger"

Rayonnant dans le Clasico...et bientôt convoité ? "Le prochain défi d'Anderlecht, c'est de le prolonger"

18:00
"Ça doit nous donner la confiance" : Gaëtan Englebert se réjouit de la nomination de Thomas Rodrigues Pereira Interview

"Ça doit nous donner la confiance" : Gaëtan Englebert se réjouit de la nomination de Thomas Rodrigues Pereira

17:30
Un ambassadeur de choix ! Axel Witsel avec Laurent Ciman et Nacer Chadli dans un projet qui lui tient à cœur

Un ambassadeur de choix ! Axel Witsel avec Laurent Ciman et Nacer Chadli dans un projet qui lui tient à cœur

17:15
Plus qu'une question de temps : un entraîneur de Pro League vers la sortie malgré la...victoire du weekend

Plus qu'une question de temps : un entraîneur de Pro League vers la sortie malgré la...victoire du weekend

17:00
Rouge ou pas rouge pour Nilson Angulo contre le Standard ? Le patron des arbitres met fin au débat

Rouge ou pas rouge pour Nilson Angulo contre le Standard ? Le patron des arbitres met fin au débat

16:40
11
Une absence qui change tout pour l'Union : "Il nous manque beaucoup" Analyse

Une absence qui change tout pour l'Union : "Il nous manque beaucoup"

16:00
Ça bouge chez les Gallois : gros coup dur avant de recevoir les Diables, un ancien de Pro League rappelé

Ça bouge chez les Gallois : gros coup dur avant de recevoir les Diables, un ancien de Pro League rappelé

16:20
Pour une fois, merci John Textor : appelé par Ancelotti au Brésil, il est le plus grand talent de la D1B

Pour une fois, merci John Textor : appelé par Ancelotti au Brésil, il est le plus grand talent de la D1B

15:40
Où en est le "projet d'écosystème" au RFC Liège ? Le coprésident Jean-Paul Lacomble fait le point Interview

Où en est le "projet d'écosystème" au RFC Liège ? Le coprésident Jean-Paul Lacomble fait le point

15:20
Merci Lewandowski : Adnan Januzaj se fait peur...dix secondes après son entrée au jeu contre le Barca

Merci Lewandowski : Adnan Januzaj se fait peur...dix secondes après son entrée au jeu contre le Barca

15:00
De Cat en patron, Nkuba de retour sous le feu des projecteurs : voici notre 10e équipe de la semaine Analyse

De Cat en patron, Nkuba de retour sous le feu des projecteurs : voici notre 10e équipe de la semaine

14:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 10
La Gantoise La Gantoise 2-1 Charleroi Charleroi
KV Malines KV Malines 1-3 STVV STVV
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved