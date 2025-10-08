Anderlecht fixe les règles : voici les conditions pour que Yari Verschaeren et Thorgan Hazard prolongent

Anderlecht fixe les règles : voici les conditions pour que Yari Verschaeren et Thorgan Hazard prolongent
Photo: © photonews
Mario Stroeykens a prolongé son contrat à Anderlecht, mais il en pourrait être autrement pour Yari Verschaeren et Thorgan Hazard. Les deux offensifs des Mauves devront accepter une baisse salariale s'ils veulent rester.

En début de mercato estival, le Sporting d’Anderlecht devait clarifier la situation de Théo Leoni, Mario Stroeykens et Yari Verschaeren, tous sous contrat jusqu’au 30 juin 2026 au Lotto Park.

Theo Leoni a finalement rejoint le Stade de Reims contre la modique somme de 600 000 €, tandis que Mario Stroeykens a prolongé son contrat cette semaine jusqu’en 2028.

Olivier Renard doit désormais gérer la situation de Yari Verschaeren, mais aussi celle de Thorgan Hazard, dont le contrat se termine également le 30 juin 2026. L’issue pourrait toutefois différer de celle de Stroeykens.

Yari Verschaeren et Thorgan Hazard devront accepter une baisse salariale

D’une part, ces deux joueurs représentent une plus-value potentielle moindre que Stroeykens, qui suscite l’intérêt de plusieurs clubs depuis quelques mois, même si aucune offre concrète n’a été formulée pendant l’été. D’autre part, leur salaire est nettement plus élevé, ce qui complique les négociations, selon Het Nieuwsblad.

Le quotidien précise qu’Anderlecht se sent moralement obligé d’ouvrir des négociations avec les deux joueurs, ce qui n'a pas encore été fait. Mais ces derniers devront accepter des concessions financières pour rester, car leur contrat sera revu à la baisse.

Het Nieuwsblad ajoute qu’Anderlecht a décidé de ne plus offrir de contrats longs et généreux à ses joueurs. "Ceux qui en ont un et souhaitent encore évoluer pour Anderlecht devront accepter des compromis. Dans le cas contraire, un départ, même gratuit, sera la seule alternative", conclut le quotidien.

Anderlecht
Yari Verschaeren

