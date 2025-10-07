Pour aller chercher le pactole en juin ? Mario Stroeykens prolonge finalement à Anderlecht !

Cité sur le départ et en fin de contrat en juin 2026 à Anderlecht, Mario Stroeykens a prolongé jusqu'en 2028. Pour rester ou mieux être vendu ? Seul l'avenir nous le dira.

Le mercato estival d’Olivier Renard a été critiqué pour plusieurs raisons : l’absence de véritables renforts qualitatifs, mais aussi la mauvaise gestion des joueurs en fin de contrat ou sur une voie de garage.

Trois jeunes issus de la formation anderlechtoise – Théo Leoni, Yari Verschaeren et Mario Stroeykens – étaient en fin de contrat en juin 2026 et pouvaient donc quitter le club librement à l’issue de la saison.

Pour Théo Leoni, la solution a été un transfert au Stade de Reims, contre la modique somme de 800 000 €. L’intérêt pour le joueur de 25 ans n’était pas énorme, ce qui est loin d’être le cas pour Stroeykens.

Mario Stroeykens prolonge à Anderlecht

Depuis l’été, le milieu offensif des Mauves est suivi par plusieurs clubs européens, notamment en France. Cependant, tous les prétendants préféraient attendre, espérant le recruter gratuitement en juin prochain.





Cela ne se produira pas. En effet, le Sporting d’Anderlecht a annoncé ce mardi la prolongation du contrat de Mario Stroeykens jusqu’en 2028. Le club souhaite-t-il le conserver ou mieux le vendre en fin de saison ? L’avenir nous le dira.