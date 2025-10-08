La grosse erreur du Club de Bruges ? Il y a de la frustration au centre de formation

La grosse erreur du Club de Bruges ? Il y a de la frustration au centre de formation
Photo: © photonews

Le Club NXT s'est séparé de Tim Wolf après un début de saison catastrophique en Challenger Pro League. Les espoirs du Club Bruges n'ont pris que 3 points sur 24 et occupent l'avant-dernière place du classement.

La défaite 0-4 contre le Jong Gent, en présence du président Bart Verhaeghe, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Au sein du club, il y avait déjà des doutes sur Tim Wolf, nous apprend Het Nieuwsblad.

Malgré le fait que de nombreux talents de l'académie brugeoise aient passé le pas vers l'équipe première, la direction estime qu'il était possible de tirer davantage du noyau. Le Néerlandais, qui avait succédé à Robin Veldman la saison précédente, n'a pas réussi à associer le développement des jeunes joueurs à de bons résultats.

En interne, tout ne s'est pas toujours bien passé. Il y aurait eu des tensions au sein du staff technique, notamment en raison d'une communication défaillante. Un analyste vidéo a même quitté son poste après seulement un mois. Wolf, qui avait précédemment travaillé avec des grands noms comme Ruud van Nistelrooy et Cody Gakpo, n'a pas su transposer son approche avec succès en Belgique.

Sur le plan sportif, le Club NXT a rarement impressionné par un jeu frais ou convaincant. L'équipe semblait souvent impuissante cette saison en championnat. Le partage face au RSCA Futures a même été ressenti comme une défaite.

Wolf est resté correct et professionnel dans les médias, mais en interne, la confiance en sa capacité à renverser la situation s'est évaporée. La direction a donc décidé d'agir après une énième déception, dans ce qui était autrefois l'équipe U23 la mieux performante de Belgique.

