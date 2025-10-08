Prolonger ne signifie pas toujours rester : un géant européen relance la course pour le pilier brugeois

Même s'il a récemment prolongé son contrat, Joël Ordonez ne devrait pas faire de vieux os au Club de Bruges. Liverpool étudie attentivement sa situation et pourrait passer à l'action en janvier.

Le Club de Bruges a réalisé de belles ventes cet été, mais en a aussi évité certaines. Christos Tzolis et Joël Ordonez, par exemple, figurant sur les radars de plusieurs grands clubs européens, sont restés en Venise du Nord pour au moins une demi-saison.

Le défenseur central équatorien a même prolongé son contrat, après être passé tout près de rejoindre l’Olympique de Marseille. Cela ne signifie pas pour autant qu’il restera plusieurs années au Jan Breydelstadion.

Liverpool surveille la situation de Joël Ordonez

L’intérêt pour lui ne faiblit pas. Plusieurs clubs qui s’étaient montrés intéressés cet été continuent de le suivre, et Liverpool envisagerait désormais de passer à l’action, selon Graeme Bailey, journaliste anglais pour TBF Football.

Joël Ordonez est scouté depuis plusieurs semaines par les Reds (notamment lors de la victoire contre l'Union), qui étudieront la situation de leur défense autour du Nouvel An pour décider si le recrutement d’un nouveau défenseur central est nécessaire.

Si la réponse est positive, Ordonez figurerait en tête de leur liste. Le Club de Bruges ne devrait en tout cas pas hésiter à demander le "prix Premier League" pour un joueur déjà estimé à 28 millions d’euros sur Transfermarkt.