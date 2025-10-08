Une minute suffit : comment Axel Witsel pourrait battre un record vieux de 102 ans chez les Diables

S'il joue contre la Macédoine du Nord ou le Pays de Galles, Axel Witsel battra un record vieux de plus d'un siècle en équipe nationale. Le sort de ce record repose désormais entre les mains de Rudi Garcia.

C’était maintenant ou jamais, et Rudi Garcia a tranché : plus d’un an après sa dernière sélection pour les matchs amicaux contre le Monténégro et le Luxembourg, en préambule de l’Euro 2024, Axel Witsel a été rappelé chez les Diables Rouges pour le rassemblement d’octobre.

"Axel joue beaucoup en ce moment et c’est un leader. Il peut guider les jeunes joueurs et reste polyvalent. Avec l’absence de Tielemans et de Lukaku, j’avais besoin d’un joueur expérimenté supplémentaire", a expliqué le sélectionneur français lors de sa conférence de presse, vendredi à Tubize.

Blessé pendant le championnat d’Europe en Allemagne et renvoyé chez lui alors qu’il faisait partie du groupe, l’homme aux 132 sélections pourrait battre un record historique s’il joue ne serait-ce qu’une minute contre la Macédoine du Nord ou le Pays de Galles.

Axel Witsel peut battre un record vieux de plus d'un siècle chez les Diables

Il deviendrait le Diable Rouge à la plus longue longévité dans l’histoire de l’équipe nationale, un record actuellement détenu par Hector Goetinck. L’ancien milieu de terrain du Club de Bruges avait vu s’écouler 6 402 jours — soit 17 ans et six mois — entre sa première sélection en 1906 contre la France et sa dernière en 1923 contre l’Angleterre.





Axel Witsel, qui a fait ses débuts en équipe nationale le 26 mars 2008 lors d’une amicale perdue contre le Maroc (1-4) au stade Roi Baudouin, où il avait marqué, pourrait dépasser Goetinck avec 6 408 jours écoulés entre sa première et sa dernière cape s’il joue contre la Macédoine du Nord, et trois jours de plus s’il entre en jeu à Cardiff.

Dans le classement des Diables Rouges à la plus longue longévité depuis 1950, Witsel devance Jan Vertonghen (6 239 jours), Michel Preud’homme (5 708 jours) et Timmy Simons (5 681 jours). Il ne battra cependant pas le record du nombre de sélections de l’ancien défenseur de Tottenham et d’Anderlecht, qui en compte 157, soit 25 de plus que lui.