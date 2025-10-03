"Il est prévenu depuis janvier" : voilà pourquoi Axel Witsel a été rappelé...et peut viser la Coupe du Monde

Cette après-midi, Rudi Garcia a rappelé Axel Witsel pour la première fois chez les Diables Rouges. Notre sélectionneur est revenu sur ce choix remarqué.

Nous vous en parlions ce matin : pour Axel Witsel, revenir dans le giron des Diables Rouges rapidement était crucial pour faire partie du débat en vue de la Coupe du Monde de fin de saison. Le Liégeois a le rendez-vous en ligne de mire et rejoue avec Girona.

Mais le voir rappelé aujourd'hui était loin d'être couru d'avance avec la concurrence accrue dans l'entrejeu, le retour d'Amadou Onana et le début de saison très difficile de Girona. L'équipe est actuellement dernière de Liga et n'a toujours pas gagné de match. De son côté, Witsel a rejoué après avoir purgé sa suspension, consécutive à la carte rouge reçue après une demi-heure seulement contre Levante.

Rudi Garcia a toutefois décidé de sauter le pas : "Axel joue à nouveau beaucoup et c'est un leader. Il peut guider les jeunes joueurs et est polyvalent. Avec l'absence de Tielemans et de Lukaku, j'avais besoin d'un joueur expérimenté supplémentaire. Il devrait guider ces jeunes joueurs, aux côtés de Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois et Thomas Meunier".

Witsel a toujours été dans la tête de Garcia

Il semble bien que le retour n'est pas qu'un dépannage : "Axel est prévenu depuis janvier qu'il est un élément important dans notre quête de qualification pour le Mondial. Il manquait de temps de jeu lors des précédents rassemblements mais le contexte a changé et je serai très content de l'accueillir chez lui avec les Diables Rouges".

On sait qu'en coulisses, Eden Hazard converse également régulièrement avec Rudi Garcia et ne manque pas de faire le lien avec la vieille garde, dont fait désormais partie Witsel. Le Brainois a logiquement dû valider cette première convocation d'Axel Witsel depuis l'Euro, où le principal intéressé avait été freiné par une blessure.