Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/10: Ferraro

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Ferraro

OFFICIEL : un ancien joueur du Sporting de Charleroi et du RWDM prolonge son contrat avec un club de JPL

Dender a confirmé que le milieu de terrain Fabio Ferraro prolongeait son séjour à Denderleeuw. Le club a annoncé la nouvelle via ses canaux officiels de communication et a souligné la confiance accordée au joueur. (Lire la suite)