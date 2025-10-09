Koni De Winter adresse un message à tous les supporters des Diables Rouges

Koni De Winter adresse un message à tous les supporters des Diables Rouges
Photo: © photonews

Après une période agitée, marquée par des hauts et des bas, les Diables Rouges semblent avoir retrouvé le bon chemin sous Rudi Garcia. Mais les critiques fusent rapidement, et cela agace Koni De Winter. Le défenseur appelle les supporters à se ranger pleinement derrière l'équipe.

Les Diables Rouges ont connu beaucoup de hauts et de bas ces dernières années. Le plus gros coup dur reste la défaite contre Israël, il y a un peu moins d’un an.

Par la suite, Domenico Tedesco a été remercié et Rudi Garcia a pris les commandes. Depuis, les choses vont mieux — ce qui plaît aux supporters. Mais les critiques ne tardent jamais à tomber, en raison des grandes attentes autour de l’équipe. Le défenseur Koni De Winter a d’ailleurs un message clair à faire passer aux fans.

Tous derrière les Diables Rouges

"Est-ce qu’on ne pourrait pas tout simplement soutenir ensemble notre équipe nationale ?", déclare-t-il dans le Nieuwsblad. "Nous sommes la Belgique, un petit pays. Ce n’est pas que ça nous affecte directement, mais l’attitude critique de l’extérieur est un sujet dans le groupe. C’est comme si ce n’était jamais assez."

De Winter est conscient que ces attentes font partie du jeu : "On fait toujours de notre mieux, on donne tout pour le pays, et on verra bien où cela nous mène."

"Bien sûr qu’on veut se qualifier pour la Coupe du monde, et aller loin dans le tournoi final. Mais on ne peut pas y arriver seuls : on a besoin de chaque Belge. Et alors, qui sait…", conclut le joueur de l’AC Milan

