Du Mambourg à la Neuville : l'Olympic accueille un ancien du Sporting Charleroi

La reconstruction continue du côté de l'Olympic. Les Dogues accueillent Frédéric Renotte dans leur staff.

Et si la saison de l'Olympic Charleroi ne commençait que maintenant ? Alors que l'équipe s'apprête à retrouver la Neuville après de longues semaines de délocalisation au Mambourg, c'est une toute nouvelle structure qui se met en place dans l'encadrement.

Dès ses premiers jours de travail comme directeur sportif, Manu Ferrera a fort à faire avec la nomination d'un nouvel entraîneur suite au départ de Carlos Sánchez Aguiar et de son assistant.

Petit à petit, le staff se reconstruit. Le club a annoncé ce soir l'arrivée de Frédéric Renotte. Ce dernier sera le nouveau préparateur physique de l'équipe. À 55 ans, il renseigne un CV plutôt bien fourni.

Bien connu dans la région

Renotte a en effet travaillé à l'Union Saint-Gilloise, au RWDM, à Malines, Charleroi ainsi qu'à l'Antwerp. Il a également oeuvré en Afrique, au Burkina Faso et en Côté d'Ivoire. Mais c'est bien dans le Pays Noir qu'il a passé le plus clair de sa carrière.

Le préparateur physique a en effet fait suer les joueurs du Sporting de Charleroi pendant cinq ans, de 2013 à 2016, puis de 2021 à 2023. Frédéric Renotte y a travaillé avec Felice Mazzu et Edward Still. Le voici désormais appelé à la rescousse chez le voisin carolo.