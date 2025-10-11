Le Club de Bruges entre en concurrence avec deux clubs étrangers pour une pépite mexicaine

Le Club de Bruges scrute déjà le marché à la recherche de nouveaux renforts pour l'avenir. Des recruteurs du club sont actuellement présents à la Coupe du monde U20 au Chili, où ils auraient déjà repéré un nouveau défenseur central prometteur.

Diego Ochoa serait dans le viseur du Club de Bruges, selon plusieurs médias sud-américains et portugais. Le défenseur central mexicain évolue actuellement avec la sélection U20 de son pays lors de la Coupe du monde U20 au Chili.

Le Mexique a remporté son match de groupe contre le Maroc et a fait match nul face à l’Espagne et au Brésil, ce qui lui a permis de se qualifier pour les huitièmes de finale avec 5 points sur 9. Lors de ce tour, les Mexicains ont battu le pays hôte, le Chili, sur le score de 4-1. En quarts de finale, ils affronteront l’Argentine.

Le Club de Bruges en concurrence avec le PSV et Porto pour Diego Ochoa

Positionné dans l’axe de la défense, Diego Ochoa s’impose comme un véritable pilier de l’équipe mexicaine. Une solidité qui n’a pas échappé aux nombreux recruteurs présents au Chili.

FC Porto have contacted the agent of 20-year-old Mexico U20 central defender Diego Ochoa to learn about the conditions of a potential transfer. Club Brugge and PSV have also shown interest in the player.



[@fer_esquivel22] pic.twitter.com/GHK6lwaHB2 — PortoReport (@PortoReport) October 10, 2025

Le Club de Bruges l’aurait déjà dans son viseur depuis quelque temps, mais de nombreux autres clubs s’intéressent également au jeune défenseur central.

Parmi eux figureraient notamment le PSV Eindhoven et le FC Porto, eux aussi séduits par le profil du jeune Mexicain. Actuellement, il évolue au FC Juárez, prêté par Guadalajara, où son contrat arrive à échéance l’été prochain. Sa valeur marchande est actuellement estimée à 100 000 euros selon Transfermarkt.