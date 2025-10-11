Les U19 belges balayés par l'Angleterre en match amical

Muzamel Rahmat
| 0 réaction
Les U19 belges balayés par l'Angleterre en match amical
Deviens fan de Belgique! 9

Les U19 de la Belgique ont affronté l'Angleterre en match amical à Marbella. Malgré leurs efforts, les Diablotins se sont inclinés 4-1.

Sous le soleil de Marbella, les U19 de la Belgique disputaient un match amical face à l’Angleterre ce samedi matin. Après trois victoires consécutives, les Diablotins voulaient continuer sur leur lancée et tester leur niveau face à une grande nation.

En face, les Anglais ont montré leur force dès les premières minutes. Plus rapides, plus précis, ils ont mis la Belgique sous pression. Les U19 ont tenté de tenir le rythme, mais ont fini par craquer.

Fin de la série

Le score est sans appel avec une victoire 4-1 de l’Angleterre. Mikey Moore, la jeune pépite anglaise, a inscrit un triplé. Les Belges ont sauvé l’honneur grâce à Kaye Furo, attaquant du Club de Bruges.

Cette défaite met fin à une belle série de trois victoires, mais elle servira de leçon. Les U19 ont montré du cœur et de la volonté malgré l’écart au tableau d’affichage.

Le prochain rendez-vous est fixé au 12 novembre contre la Macédoine du Nord, pour les qualifications de l’Euro 2026.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Belgique

Plus de news

Un ancien sélectionneur de la Belgique tout proche de l'exploit avec sa nouvelle équipe

Un ancien sélectionneur de la Belgique tout proche de l'exploit avec sa nouvelle équipe

21:00
OFFICIEL : Sebastien Pocognoli quitte l'Union Saint-Gilloise pour un nouveau défi

OFFICIEL : Sebastien Pocognoli quitte l'Union Saint-Gilloise pour un nouveau défi

20:25
1
"Je ne me fais pas de souci" : Laurent Ciman reste optimiste à propos de la nouvelle génération belge

"Je ne me fais pas de souci" : Laurent Ciman reste optimiste à propos de la nouvelle génération belge

20:00
1
Ce club de Pro League se retrouve dans l'embarras après le match nul des Diables Rouges

Ce club de Pro League se retrouve dans l'embarras après le match nul des Diables Rouges

19:30
Un accord en vue ? Denis Odoi dispute un match avec un club de Challenger Pro League

Un accord en vue ? Denis Odoi dispute un match avec un club de Challenger Pro League

19:00
Le KRC Genk est très clair concernant Rik De Mil dans un communiqué

Le KRC Genk est très clair concernant Rik De Mil dans un communiqué

18:30
2
L'AC Milan pourrait devoir se passer d'Alexis Saelemaekers pour un petit moment

L'AC Milan pourrait devoir se passer d'Alexis Saelemaekers pour un petit moment

18:00
Le Club de Bruges entre en concurrence avec deux clubs étrangers pour une pépite mexicaine

Le Club de Bruges entre en concurrence avec deux clubs étrangers pour une pépite mexicaine

17:30
1
Un bon choix de reprendre Axel Witsel en équipe nationale ? Laurent Ciman donne son avis

Un bon choix de reprendre Axel Witsel en équipe nationale ? Laurent Ciman donne son avis

17:00
Anderlecht semble déjà avoir pris une première décision concernant la présidence du club

Anderlecht semble déjà avoir pris une première décision concernant la présidence du club

16:30
Rik De Mil à l'Union Saint-Gilloise ? Un ancien Diable Rouge donne son avis tranché et s'interroge

Rik De Mil à l'Union Saint-Gilloise ? Un ancien Diable Rouge donne son avis tranché et s'interroge

16:00
🎥 Eden Hazard de retour à Chelsea : voici comment suivre son match à Stamford Bridge

🎥 Eden Hazard de retour à Chelsea : voici comment suivre son match à Stamford Bridge

15:30
OFFICIEL : titulaire avec les Diables Rouges ce vendredi, ce joueur sera absent face au Pays de Galles

OFFICIEL : titulaire avec les Diables Rouges ce vendredi, ce joueur sera absent face au Pays de Galles

14:57
"J'ai rarement vu un entraîneur ainsi" : un jeune joueur du Bayern encense Vincent Kompany

"J'ai rarement vu un entraîneur ainsi" : un jeune joueur du Bayern encense Vincent Kompany

14:20
"Il n'était pas mal dans son rôle de faux 9" : un ancien Diable Rouge séduit par Trossard

"Il n'était pas mal dans son rôle de faux 9" : un ancien Diable Rouge séduit par Trossard

14:00
Un ancien joueur de Rik De Mil explique pourquoi de nombreux clubs belges le veulent

Un ancien joueur de Rik De Mil explique pourquoi de nombreux clubs belges le veulent

13:30
"Il a le potentiel pour devenir connu comme Mbappé, Yamal ou KDB" : l'agence de ce Diable Rouge est ambitieuse

"Il a le potentiel pour devenir connu comme Mbappé, Yamal ou KDB" : l'agence de ce Diable Rouge est ambitieuse

13:00
Réorganisation à Anderlecht : deux départs secouent le staff médical

Réorganisation à Anderlecht : deux départs secouent le staff médical

12:40
La presse européenne descend les Diables Rouges après le match nul contre la Macédoine du Nord

La presse européenne descend les Diables Rouges après le match nul contre la Macédoine du Nord

12:20
Un Diable Rouge encensé... avec les Espoirs : "Il est fantastique"

Un Diable Rouge encensé... avec les Espoirs : "Il est fantastique"

12:00
DAZN met la pression sur la Pro League : plusieurs scénarios sur la table

DAZN met la pression sur la Pro League : plusieurs scénarios sur la table

11:30
Grosse tension : la presse espagnole s'en prend à l'Équipe de France

Grosse tension : la presse espagnole s'en prend à l'Équipe de France

11:00
Le héros du Clasico brille à nouveau : la pépite d'Anderlecht s'offre un doublé avec sa sélection

Le héros du Clasico brille à nouveau : la pépite d'Anderlecht s'offre un doublé avec sa sélection

10:30
Bonne nouvelle avant le match contre le pays de Galles : un Diable prêt à rejouer

Bonne nouvelle avant le match contre le pays de Galles : un Diable prêt à rejouer

10:00
"Je suis content d'avoir refusé" : Marouane Fellaini revient sur l'offre d'un grand club de Pro League

"Je suis content d'avoir refusé" : Marouane Fellaini revient sur l'offre d'un grand club de Pro League

09:30
"Rudi Garcia doit rendre des comptes" : Philippe Albert critique le plan de jeu du sélectionneur

"Rudi Garcia doit rendre des comptes" : Philippe Albert critique le plan de jeu du sélectionneur

09:01
"Lukaku nous manque énormément sur le terrain" : Nicolas Raskin pointe le manque d'efficacité en attaque

"Lukaku nous manque énormément sur le terrain" : Nicolas Raskin pointe le manque d'efficacité en attaque

08:30
2
Anderlecht fait un choix surprenant concernant Nathan De Cat

Anderlecht fait un choix surprenant concernant Nathan De Cat

08:00
2
"On aurait pu jouer sans gardien ce soir" : Rudi Garcia tente de dédramatiser après une soirée frustrante

"On aurait pu jouer sans gardien ce soir" : Rudi Garcia tente de dédramatiser après une soirée frustrante

07:42
5
"Nous étions meilleurs qu'eux" : Doku ne cache pas sa frustration après le nul contre la Macédoine du Nord

"Nous étions meilleurs qu'eux" : Doku ne cache pas sa frustration après le nul contre la Macédoine du Nord

07:23
Inquiétude confirmée : sorti sur civière, un grand talent d'Anderlecht a dû revenir précipitamment à Neerpede

Inquiétude confirmée : sorti sur civière, un grand talent d'Anderlecht a dû revenir précipitamment à Neerpede

07:00
Anthony Moris impuissant contre l'Allemagne, la France prend son temps : les autres résultats de la soirée

Anthony Moris impuissant contre l'Allemagne, la France prend son temps : les autres résultats de la soirée

23:21
Doku et Raskin au-dessus du lot, Vanaken contrarié : les notes de Diables contre la Macédoine du Nord

Doku et Raskin au-dessus du lot, Vanaken contrarié : les notes de Diables contre la Macédoine du Nord

23:00
2
Un seul être vous manque...Les Diables oublient de marquer face à la Macédoine et joueront gros à Cardiff

Un seul être vous manque...Les Diables oublient de marquer face à la Macédoine et joueront gros à Cardiff

22:43
5
Des premiers contacts qui remontent au 25 septembre : les coulisses du départ de Sébastien Pocognoli

Des premiers contacts qui remontent au 25 septembre : les coulisses du départ de Sébastien Pocognoli

21:40
Les ligaments croisés enfin derrière lui : un attaquant de Pro League de retour après neuf mois de rééducation

Les ligaments croisés enfin derrière lui : un attaquant de Pro League de retour après neuf mois de rééducation

22:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 10
La Gantoise La Gantoise 2-1 Charleroi Charleroi
KV Malines KV Malines 1-3 STVV STVV
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved