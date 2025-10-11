Les U19 belges balayés par l'Angleterre en match amical

Les U19 de la Belgique ont affronté l'Angleterre en match amical à Marbella. Malgré leurs efforts, les Diablotins se sont inclinés 4-1.

Sous le soleil de Marbella, les U19 de la Belgique disputaient un match amical face à l’Angleterre ce samedi matin. Après trois victoires consécutives, les Diablotins voulaient continuer sur leur lancée et tester leur niveau face à une grande nation.

En face, les Anglais ont montré leur force dès les premières minutes. Plus rapides, plus précis, ils ont mis la Belgique sous pression. Les U19 ont tenté de tenir le rythme, mais ont fini par craquer.

Fin de la série

Le score est sans appel avec une victoire 4-1 de l’Angleterre. Mikey Moore, la jeune pépite anglaise, a inscrit un triplé. Les Belges ont sauvé l’honneur grâce à Kaye Furo, attaquant du Club de Bruges.

Cette défaite met fin à une belle série de trois victoires, mais elle servira de leçon. Les U19 ont montré du cœur et de la volonté malgré l’écart au tableau d’affichage.

Le prochain rendez-vous est fixé au 12 novembre contre la Macédoine du Nord, pour les qualifications de l’Euro 2026.