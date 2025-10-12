Les confidences de l'ancien Anderlechtois Luc Nilis : "Je me suis endormi en pleurant chaque soir"

Les confidences de l'ancien Anderlechtois Luc Nilis : "Je me suis endormi en pleurant chaque soir"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Luc Nilis parle de "la plus grande victoire de sa carrière" : avoir vaincu son addiction au jeu. Il y a six ans, l'ancien attaquant d'Anderlecht et du PSV est parvenu à se désintoxiquer définitivement, après une période où il s'était complètement perdu.

"La clinique de désintoxication en Afrique du Sud, c’était comme une prison", raconte-t-il dans Het Laatste Nieuws. "Mais elle m’a rendu ma part d’humanité." Nilis est devenu dépendant après la fin brutale de sa carrière de footballeur, interrompue par la fracture de la jambe qui a mis un terme à son parcours.

"Le soi-disant trou noir a été, dans mon cas, très noir. Pendant quinze ans, j’ai vécu sous adrénaline — des entraînements, des matchs et du public. Quand tout cela a soudainement disparu, j’ai cherché cette montée ailleurs. Et je pensais l’avoir trouvée dans le jeu."

C’était un piège dans lequel je suis tombé profondément

Ce qui avait commencé par des parties de cartes et quelques visites occasionnelles au casino a complètement dégénéré : "Soudain, je me retrouvais à jouer au poker dans des salles sombres derrière des cafés. C’était un piège dans lequel je suis tombé profondément."

Le déclic est venu lorsque son fils Arne, lui-même confronté à une lourde addiction au jeu, l’a confronté : "Arne m’a dit : 'Papa, il est trop tard pour attendre, il faut agir maintenant.' Je venais de réserver un vol pour l’Australie, pour fuir tout ça. Arne m’a retenu et a organisé, via un contact, une admission en Afrique du Sud. J’avais honte, mais je savais que c’était nécessaire."

La période passée en cure de désintoxication a été difficile, confie-t-il. "On t’enlève ton argent, ton téléphone aussi. Tu es complètement coupé du monde extérieur. Dans ce silence, tu commences à réfléchir. Tu entends les histoires d’autres dépendants et tu réalises soudain : ‘Oups, moi aussi je fais ça. Peut-être que j’ai vraiment un problème.’"

Les dix premiers jours ont été un enfer : "Je me suis endormi en pleurant chaque soir. Mais peu à peu, sont venus la prise de conscience, la culpabilité, et l’envie de retrouver les vraies valeurs. Quand je suis sorti, j’avais l’impression d’avoir été réinitialisé."

Aujourd’hui, Nilis est sobre depuis six ans et évite tout risque : "Je ne participe plus à aucune forme de pari, même pour rire. Aucune prédiction sur les matchs, aucun petit jeu d’argent. Une seule étape suffit pour rechuter. Un ancien alcoolique ne boit plus non plus de bière." Son fils Arne, quant à lui, est clean depuis dix ans et a récemment lancé l’initiative Beyond The Bet pour aider les autres.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
PSV

Plus de news

"On aurait dû investir dans un coach qui te fait gagner des titres" : Radja Nainggolan encore frustré de 2018

"On aurait dû investir dans un coach qui te fait gagner des titres" : Radja Nainggolan encore frustré de 2018

23:00
"Parfois, vous me faites rire" : Rudi Garcia se moque des critiques après le partage contre la Macédoine Interview

"Parfois, vous me faites rire" : Rudi Garcia se moque des critiques après le partage contre la Macédoine

20:20
1
OFFICIEL : Anderlecht prolonge un jeune talent formé au club

OFFICIEL : Anderlecht prolonge un jeune talent formé au club

20:40
"On sait tout faire" : Rudi Garcia confiant avant sa rencontre la plus importante sur le banc des Diables Interview

"On sait tout faire" : Rudi Garcia confiant avant sa rencontre la plus importante sur le banc des Diables

19:40
OFFICIEL : un entraîneur récemment limogé en Pro League a trouvé un nouveau défi

OFFICIEL : un entraîneur récemment limogé en Pro League a trouvé un nouveau défi

21:40
Bientôt la fin de l'aventure entre Robert Lewandowski et le FC Barcelone ?

Bientôt la fin de l'aventure entre Robert Lewandowski et le FC Barcelone ?

21:20
Un retour de la MSN possible ? Messi et Suárez n'attendent plus que... Neymar

Un retour de la MSN possible ? Messi et Suárez n'attendent plus que... Neymar

22:00
Radja Nainggolan donne son avis sur les Diables Rouges : une bonne équipe ?

Radja Nainggolan donne son avis sur les Diables Rouges : une bonne équipe ?

19:00
Mehdi Bayat fait le point à propos d'un potentiel départ de Rik De Mil vers l'Union Saint-Gilloise

Mehdi Bayat fait le point à propos d'un potentiel départ de Rik De Mil vers l'Union Saint-Gilloise

21:00
3
"Avant, j'aurais mis un coup de tête" : Fred Vanderbiest s'est bel et bien assagi

"Avant, j'aurais mis un coup de tête" : Fred Vanderbiest s'est bel et bien assagi

20:00
"Je compare souvent sa situation à celle de Vincent Kompany" : le père de Remco fait un lien surprenant

"Je compare souvent sa situation à celle de Vincent Kompany" : le père de Remco fait un lien surprenant

17:00
"Ça me manque" : Eden Hazard nostalgique du football dans les grands stades

"Ça me manque" : Eden Hazard nostalgique du football dans les grands stades

19:21
"Ils sont disponibles" : qui pour succéder à Sebastien Pocognoli à l'Union ?

"Ils sont disponibles" : qui pour succéder à Sebastien Pocognoli à l'Union ?

18:30
Le sélectionneur du Pays de Galles Craig Bellamy (ex-Anderlecht) critiqué... pour une raison spéciale

Le sélectionneur du Pays de Galles Craig Bellamy (ex-Anderlecht) critiqué... pour une raison spéciale

12:00
Un footballeur français dérape complètement : flashé à 224 km/h sans permis de conduire

Un footballeur français dérape complètement : flashé à 224 km/h sans permis de conduire

18:00
Trop fort pour les Espoirs ? Un Diable Rouge assume : "C'est un pas en arrière, mais..."

Trop fort pour les Espoirs ? Un Diable Rouge assume : "C'est un pas en arrière, mais..."

15:00
1
Le Club de Bruges écrase un club de Challenger Pro League en match amical

Le Club de Bruges écrase un club de Challenger Pro League en match amical

17:30
Et si c'était le moment ? Zinédine Zidane fait une grosse révélation sur son avenir

Et si c'était le moment ? Zinédine Zidane fait une grosse révélation sur son avenir

16:30
"Ils reviennent en sélection pour ça ?" : un ancien coach de Pro League interpelle Rudi Garcia

"Ils reviennent en sélection pour ça ?" : un ancien coach de Pro League interpelle Rudi Garcia

14:00
Un départ qui fait mal : certains joueurs de l'Union pourraient perdre leurs repères sans Pocognoli

Un départ qui fait mal : certains joueurs de l'Union pourraient perdre leurs repères sans Pocognoli

16:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/10: Zirkzee

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/10: Zirkzee

14:30
Après la presse italienne, une légende de la Juventus alerte sur le niveau d'un Diable Rouge

Après la presse italienne, une légende de la Juventus alerte sur le niveau d'un Diable Rouge

13:30
Un ancien Diable Rouge met en garde avant le déplacement au pays de Galles

Un ancien Diable Rouge met en garde avant le déplacement au pays de Galles

13:04
Un ancien joueur d'Anderlecht dans le dur : un club de Premier League suit sa situation de près

Un ancien joueur d'Anderlecht dans le dur : un club de Premier League suit sa situation de près

14:30
Le drame a été évité : Tolu Arokodare et le Nigeria frôlent la catastrophe

Le drame a été évité : Tolu Arokodare et le Nigeria frôlent la catastrophe

15:30
"Une offre généreuse" : un club étranger va revenir à la charge pour Yari Verschaeren

"Une offre généreuse" : un club étranger va revenir à la charge pour Yari Verschaeren

12:30
"Ils permettent aux jeunes d'atteindre un niveau supérieur" : Aster Vranckx se bat pour retrouver les Diables

"Ils permettent aux jeunes d'atteindre un niveau supérieur" : Aster Vranckx se bat pour retrouver les Diables

11:00
Pourquoi ne pas avoir fait monter Batshuayi contre la Macédoine du Nord ? Rudi Garcia s'est exprimé

Pourquoi ne pas avoir fait monter Batshuayi contre la Macédoine du Nord ? Rudi Garcia s'est exprimé

10:30
3
Petit-fils de la légende du Standard Helmut Graf, Diego Moreira se confie : "L'histoire est encore plus belle"

Petit-fils de la légende du Standard Helmut Graf, Diego Moreira se confie : "L'histoire est encore plus belle"

09:00
1
Après Pocognoli, l'Union pourrait perdre l'un de ses défenseurs au mois de janvier

Après Pocognoli, l'Union pourrait perdre l'un de ses défenseurs au mois de janvier

11:30
Plus le droit à l'erreur : voilà ce dont la Belgique aura besoin pour se qualifier à la Coupe du monde 2026

Plus le droit à l'erreur : voilà ce dont la Belgique aura besoin pour se qualifier à la Coupe du monde 2026

08:40
Le Jan Breydel fête un anniversaire historique : "Mais sa sécurité devient très inquiétante"

Le Jan Breydel fête un anniversaire historique : "Mais sa sécurité devient très inquiétante"

09:30
Lucas Stassin vers l'Italie en janvier ? L'intérêt date de l'été, mais ne s'est pas (encore ?) concrétisé

Lucas Stassin vers l'Italie en janvier ? L'intérêt date de l'été, mais ne s'est pas (encore ?) concrétisé

10:00
1
Mondial 2026 : l'Italie en danger malgré sa victoire, le Portugal de Martinez s'en sort de peu

Mondial 2026 : l'Italie en danger malgré sa victoire, le Portugal de Martinez s'en sort de peu

08:20
Voici pourquoi Nicolas Raskin avait été mis au placard par les Rangers

Voici pourquoi Nicolas Raskin avait été mis au placard par les Rangers

11/10
D1 ACFF : le RAEC Mons arrache un point face à Tubize-Braine au terme d'un choc sous haute tension

D1 ACFF : le RAEC Mons arrache un point face à Tubize-Braine au terme d'un choc sous haute tension

07:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 17/10 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 18/10 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Malines KV Malines
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 La Gantoise La Gantoise
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved