Un retour de la MSN possible ? Messi et Suárez n'attendent plus que... Neymar

Messi, Suárez et Neymar : trois noms qui, entre 2014 et 2017, formaient ensemble la ligne d'attaque la plus redoutée d'Europe sous les couleurs du FC Barcelone. En trois saisons, ils ont inscrit 364 buts et délivré 173 passes décisives.

Le légendaire trio “MSN” semblait alors imbattable, mais leurs chemins se sont séparés : Neymar a rejoint le PSG, Messi est parti plus tard à l’Inter Miami, et Suárez a atterri à l’Atlético Madrid.

Depuis l’année dernière, Messi et Suárez évoluent de nouveau ensemble à l’Inter Miami. Aux côtés des anciens joueurs du Barça Jordi Alba et Sergio Busquets, ils ont importé l’ADN du club catalan aux États-Unis. Mais à la fin de cette saison, Alba et Busquets tireront leur révérence, libérant de la place dans le budget et obligeant le club à chercher du renfort.

Une réunification du trio "MSN" en préparation ?

Selon plusieurs sources américaines, l’Inter Miami envisagerait de recruter Neymar pour reformer le célèbre trio. L’attaquant brésilien de 33 ans est récemment revenu à Santos, après une période compliquée en Arabie saoudite. Mais même au Brésil, la situation reste difficile : son équipe lutte contre la relégation et Neymar est constamment sous le feu des projecteurs médiatiques.

Le contrat de Neymar avec Santos expire en décembre, ouvrant la porte à un possible transfert vers les États-Unis. Son entourage ne serait pas opposé à une telle opportunité, voyant en Miami une chance de relancer sa carrière et de bien se préparer pour la Coupe du monde avec le Brésil l’an prochain. Reste à savoir si Neymar peut encore retrouver son meilleur niveau physique.

Pendant ce temps, l’Inter Miami travaille également sur les prolongations de Messi et Suárez, tous deux âgés de 38 ans. Leurs contrats arrivent à échéance à la fin de l’année, mais tout indique qu’ils resteront au moins une saison supplémentaire, garantissant ainsi la continuité du duo offensif.