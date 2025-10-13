De la Pro League à la Coupe du monde ? Le championnat belge mis en avant par cette sélection

Le Japon a disputé vendredi un match amical contre le Paraguay. Plusieurs joueurs (anciens ou actuels) de Pro League ont pris part à la rencontre, qui s'est soldée par un match nul 2-2.

Ces dernières années, plusieurs joueurs passés par la Jupiler Pro League ont porté le maillot de l’équipe nationale du Japon, et cette tendance se poursuit. Le Japon affrontait le Paraguay ce vendredi.

Ito titulaire, Taniguchi sur le banc

Comme souvent, on retrouvait de nombreux visages familiers parmi les Japonais. Junya Ito a disputé l’intégralité de la rencontre, qui s’est terminée sur un score de 2-2. Shogo Taniguchi (STVV), convoqué pour la première fois depuis octobre dernier, est resté sur le banc.

Outre ces deux joueurs actuellement actifs en Jupiler Pro League, plusieurs anciens du championnat belge ont également participé à la rencontre. Le gardien Zion Suzuki (ex-STVV) a encaissé deux buts, tandis que Tsuyoshi Watanabe (ex-La Gantoise) a joué tout le match.

Ueda arrache l’égalisation (2-2)

Entré en jeu dans les dernières minutes, Ayase Ueda (ex-Cercle de Bruges) a permis au Japon d’égaliser dans le temps additionnel. L’actuel attaquant du Feyenoord a donc offert le nul à son équipe.

Parmi les autres anciens de Pro League à avoir foulé la pelouse figuraient également Joel Fujita, Daichi Kamada (tous deux ex-STVV) et Koki Saito (ex-Lommel). Daiki Hashioka (ex-STVV), lui, n’est pas monté au jeu. Mardi, le Japon disputera un nouveau match amical face au Brésil, quintuple champion du monde.

"Il y a plus de pression" : Thibaut Courtois sait ce que la Belgique doit faire pour battre le Pays de Galles Interview

"Il y a plus de pression" : Thibaut Courtois sait ce que la Belgique doit faire pour battre le Pays de Galles

06:00
"On aurait dû investir dans un coach qui te fait gagner des titres" : Radja Nainggolan encore frustré de 2018

"On aurait dû investir dans un coach qui te fait gagner des titres" : Radja Nainggolan encore frustré de 2018

23:00
Les confidences de l'ancien Anderlechtois Luc Nilis : "Je me suis endormi en pleurant chaque soir"

Les confidences de l'ancien Anderlechtois Luc Nilis : "Je me suis endormi en pleurant chaque soir"

22:30
OFFICIEL : un entraîneur récemment limogé en Pro League a trouvé un nouveau défi

OFFICIEL : un entraîneur récemment limogé en Pro League a trouvé un nouveau défi

21:40
OFFICIEL : Anderlecht prolonge un jeune talent formé au club

OFFICIEL : Anderlecht prolonge un jeune talent formé au club

20:40
Un retour de la MSN possible ? Messi et Suárez n'attendent plus que... Neymar

Un retour de la MSN possible ? Messi et Suárez n'attendent plus que... Neymar

22:00
Mehdi Bayat fait le point à propos d'un potentiel départ de Rik De Mil vers l'Union Saint-Gilloise

Mehdi Bayat fait le point à propos d'un potentiel départ de Rik De Mil vers l'Union Saint-Gilloise

21:00
3
Bientôt la fin de l'aventure entre Robert Lewandowski et le FC Barcelone ?

Bientôt la fin de l'aventure entre Robert Lewandowski et le FC Barcelone ?

21:20
"Avant, j'aurais mis un coup de tête" : Fred Vanderbiest s'est bel et bien assagi

"Avant, j'aurais mis un coup de tête" : Fred Vanderbiest s'est bel et bien assagi

20:00
"Parfois, vous me faites rire" : Rudi Garcia se moque des critiques après le partage contre la Macédoine Interview

"Parfois, vous me faites rire" : Rudi Garcia se moque des critiques après le partage contre la Macédoine

20:20
2
"On sait tout faire" : Rudi Garcia confiant avant sa rencontre la plus importante sur le banc des Diables Interview

"On sait tout faire" : Rudi Garcia confiant avant sa rencontre la plus importante sur le banc des Diables

19:40
"Ça me manque" : Eden Hazard nostalgique du football dans les grands stades

"Ça me manque" : Eden Hazard nostalgique du football dans les grands stades

19:21
"Ils sont disponibles" : qui pour succéder à Sebastien Pocognoli à l'Union ?

"Ils sont disponibles" : qui pour succéder à Sebastien Pocognoli à l'Union ?

18:30
Le Club de Bruges écrase un club de Challenger Pro League en match amical

Le Club de Bruges écrase un club de Challenger Pro League en match amical

17:30
Radja Nainggolan donne son avis sur les Diables Rouges : une bonne équipe ?

Radja Nainggolan donne son avis sur les Diables Rouges : une bonne équipe ?

19:00
Un footballeur français dérape complètement : flashé à 224 km/h sans permis de conduire

Un footballeur français dérape complètement : flashé à 224 km/h sans permis de conduire

18:00
"Je compare souvent sa situation à celle de Vincent Kompany" : le père de Remco fait un lien surprenant

"Je compare souvent sa situation à celle de Vincent Kompany" : le père de Remco fait un lien surprenant

17:00
Un départ qui fait mal : certains joueurs de l'Union pourraient perdre leurs repères sans Pocognoli

Un départ qui fait mal : certains joueurs de l'Union pourraient perdre leurs repères sans Pocognoli

16:00
Et si c'était le moment ? Zinédine Zidane fait une grosse révélation sur son avenir

Et si c'était le moment ? Zinédine Zidane fait une grosse révélation sur son avenir

16:30
Le drame a été évité : Tolu Arokodare et le Nigeria frôlent la catastrophe

Le drame a été évité : Tolu Arokodare et le Nigeria frôlent la catastrophe

15:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/10: Zirkzee

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/10: Zirkzee

14:30
Trop fort pour les Espoirs ? Un Diable Rouge assume : "C'est un pas en arrière, mais..."

Trop fort pour les Espoirs ? Un Diable Rouge assume : "C'est un pas en arrière, mais..."

15:00
1
Un ancien joueur d'Anderlecht dans le dur : un club de Premier League suit sa situation de près

Un ancien joueur d'Anderlecht dans le dur : un club de Premier League suit sa situation de près

14:30
"Ils reviennent en sélection pour ça ?" : un ancien coach de Pro League interpelle Rudi Garcia

"Ils reviennent en sélection pour ça ?" : un ancien coach de Pro League interpelle Rudi Garcia

14:00
Après la presse italienne, une légende de la Juventus alerte sur le niveau d'un Diable Rouge

Après la presse italienne, une légende de la Juventus alerte sur le niveau d'un Diable Rouge

13:30
Un ancien Diable Rouge met en garde avant le déplacement au pays de Galles

Un ancien Diable Rouge met en garde avant le déplacement au pays de Galles

13:04
"Une offre généreuse" : un club étranger va revenir à la charge pour Yari Verschaeren

"Une offre généreuse" : un club étranger va revenir à la charge pour Yari Verschaeren

12:30
Le sélectionneur du Pays de Galles Craig Bellamy (ex-Anderlecht) critiqué... pour une raison spéciale

Le sélectionneur du Pays de Galles Craig Bellamy (ex-Anderlecht) critiqué... pour une raison spéciale

12:00
Après Pocognoli, l'Union pourrait perdre l'un de ses défenseurs au mois de janvier

Après Pocognoli, l'Union pourrait perdre l'un de ses défenseurs au mois de janvier

11:30
"Ils permettent aux jeunes d'atteindre un niveau supérieur" : Aster Vranckx se bat pour retrouver les Diables

"Ils permettent aux jeunes d'atteindre un niveau supérieur" : Aster Vranckx se bat pour retrouver les Diables

11:00
Pourquoi ne pas avoir fait monter Batshuayi contre la Macédoine du Nord ? Rudi Garcia s'est exprimé

Pourquoi ne pas avoir fait monter Batshuayi contre la Macédoine du Nord ? Rudi Garcia s'est exprimé

10:30
3
Le Jan Breydel fête un anniversaire historique : "Mais sa sécurité devient très inquiétante"

Le Jan Breydel fête un anniversaire historique : "Mais sa sécurité devient très inquiétante"

09:30
Lucas Stassin vers l'Italie en janvier ? L'intérêt date de l'été, mais ne s'est pas (encore ?) concrétisé

Lucas Stassin vers l'Italie en janvier ? L'intérêt date de l'été, mais ne s'est pas (encore ?) concrétisé

10:00
1
Petit-fils de la légende du Standard Helmut Graf, Diego Moreira se confie : "L'histoire est encore plus belle"

Petit-fils de la légende du Standard Helmut Graf, Diego Moreira se confie : "L'histoire est encore plus belle"

09:00
1
Plus le droit à l'erreur : voilà ce dont la Belgique aura besoin pour se qualifier à la Coupe du monde 2026

Plus le droit à l'erreur : voilà ce dont la Belgique aura besoin pour se qualifier à la Coupe du monde 2026

08:40
Mondial 2026 : l'Italie en danger malgré sa victoire, le Portugal de Martinez s'en sort de peu

Mondial 2026 : l'Italie en danger malgré sa victoire, le Portugal de Martinez s'en sort de peu

08:20

