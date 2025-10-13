De la Pro League à la Coupe du monde ? Le championnat belge mis en avant par cette sélection

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Japon a disputé vendredi un match amical contre le Paraguay. Plusieurs joueurs (anciens ou actuels) de Pro League ont pris part à la rencontre, qui s'est soldée par un match nul 2-2.

Ces dernières années, plusieurs joueurs passés par la Jupiler Pro League ont porté le maillot de l’équipe nationale du Japon, et cette tendance se poursuit. Le Japon affrontait le Paraguay ce vendredi.

Ito titulaire, Taniguchi sur le banc

Comme souvent, on retrouvait de nombreux visages familiers parmi les Japonais. Junya Ito a disputé l’intégralité de la rencontre, qui s’est terminée sur un score de 2-2. Shogo Taniguchi (STVV), convoqué pour la première fois depuis octobre dernier, est resté sur le banc.

Outre ces deux joueurs actuellement actifs en Jupiler Pro League, plusieurs anciens du championnat belge ont également participé à la rencontre. Le gardien Zion Suzuki (ex-STVV) a encaissé deux buts, tandis que Tsuyoshi Watanabe (ex-La Gantoise) a joué tout le match.

Ueda arrache l’égalisation (2-2)

Entré en jeu dans les dernières minutes, Ayase Ueda (ex-Cercle de Bruges) a permis au Japon d’égaliser dans le temps additionnel. L’actuel attaquant du Feyenoord a donc offert le nul à son équipe.

Parmi les autres anciens de Pro League à avoir foulé la pelouse figuraient également Joel Fujita, Daichi Kamada (tous deux ex-STVV) et Koki Saito (ex-Lommel). Daiki Hashioka (ex-STVV), lui, n’est pas monté au jeu. Mardi, le Japon disputera un nouveau match amical face au Brésil, quintuple champion du monde.