Des réactions très partagées à propos de la nomination de David Hubert : "Honteux de faire ça"
Photo: © photonews
Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!
C'est officiel : David Hubert est le nouvel entraîneur de l'Union Saint-Gilloise ! Le club bruxellois a annoncé la nouvelle cet après-midi. Les réactions à cette nomination sont d'ores et déjà très partagées.
L’Union Saint-Gilloise avait d’abord envisagé Rik De Mil, l’entraîneur de Charleroi, mais Mehdi Bayat a refusé de le laisser partir en cours de saison. Le club bruxellois a donc changé de plan.
Finalement, le choix s’est porté sur David Hubert, en provenance d’OH Louvain. Du côté louvaniste, la réaction a été marquée par la surprise et la déception.
Débaucher un coach encore sous contrat avec un autre club ? Pour certains supporters, c’est aller trop loin — et la nomination de David Hubert suscite donc quelques critiques.
Honteux de choisir un coach encore en poste…— MrTaffinovic (@MrTaffinovic) October 13, 2025Lire aussi… L'Union sait ce qu'elle fait : les raisons de l'arrivée surprise de David Hubert au Parc Duden›
D’autres sont surpris par le choix de Hubert, dont les résultats jusqu’à présent ne plaident pas vraiment en sa faveur : OH Louvain occupe actuellement l’avant-dernière place avec 8 points sur 30.
Mais certains voient cette nomination d’un bon œil et estiment que Hubert est un bon entraîneur. Même des supporters d’Anderlecht ont souhaité bonne chance à la fois à Hubert et à l’Union.
Très étonné de ce choix... bienvenu coach mais l'impact devra être rapide parce que je suis dubitatif.— Coco l'asticot 🇧🇪 (@lololekiller71) October 13, 2025
Goodluck David! 💜— Purple Anderlecht (@Purple_RSCA_) October 13, 2025
Choix incompréhensible je trouve— Mallau (@Mallau_fvt96) October 13, 2025
Is he any good? Leuven sucks— LDB (@therealalanv1) October 13, 2025
Hubert heeft gefaald bij anderlecht daarna gefaald bij ohl , grote blunder zal fallen bij usg— Marc Demunter (@MarcDemunt97566) October 13, 2025
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot