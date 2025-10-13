Des réactions très partagées à propos de la nomination de David Hubert : "Honteux de faire ça"

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

C'est officiel : David Hubert est le nouvel entraîneur de l'Union Saint-Gilloise ! Le club bruxellois a annoncé la nouvelle cet après-midi. Les réactions à cette nomination sont d'ores et déjà très partagées.

L’Union Saint-Gilloise avait d’abord envisagé Rik De Mil, l’entraîneur de Charleroi, mais Mehdi Bayat a refusé de le laisser partir en cours de saison. Le club bruxellois a donc changé de plan.

Finalement, le choix s’est porté sur David Hubert, en provenance d’OH Louvain. Du côté louvaniste, la réaction a été marquée par la surprise et la déception.

Débaucher un coach encore sous contrat avec un autre club ? Pour certains supporters, c’est aller trop loin — et la nomination de David Hubert suscite donc quelques critiques.

D’autres sont surpris par le choix de Hubert, dont les résultats jusqu’à présent ne plaident pas vraiment en sa faveur : OH Louvain occupe actuellement l’avant-dernière place avec 8 points sur 30.

Mais certains voient cette nomination d’un bon œil et estiment que Hubert est un bon entraîneur. Même des supporters d’Anderlecht ont souhaité bonne chance à la fois à Hubert et à l’Union.

Très étonné de ce choix... bienvenu coach mais l'impact devra être rapide parce que je suis dubitatif. — Coco l'asticot 🇧🇪 (@lololekiller71) October 13, 2025

Goodluck David! 💜 — Purple Anderlecht (@Purple_RSCA_) October 13, 2025

Choix incompréhensible je trouve — Mallau (@Mallau_fvt96) October 13, 2025

Is he any good? Leuven sucks — LDB (@therealalanv1) October 13, 2025