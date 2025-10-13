OFFICIEL : le remplaçant de Sébastien Pocognoli est connu

C'est officiel : David Hubert est le nouvel entraîneur de l'Union Saint-Gilloise ! Le club bruxellois a annoncé la nouvelle en ce début d'après-midi.

L’ancien coach d’Anderlecht quitte son poste d’entraîneur principal à Louvain pour rejoindre une nouvelle fois la capitale bruxelloise, mais cette fois dans un autre club. Son profil a séduit la direction unioniste, qui a décidé de le recruter pour remplacer Sébastien Pocognoli, parti à Monaco.

Le tacticien de 37 ans dirigera déjà les entraînements dès ce lundi. Son premier match est programmé ce samedi face au Sporting de Charleroi de Rik De Mil.

En parlant du coach des Zèbres, il avait d’ailleurs été cité un temps pour prendre ce poste, mais aucun accord n’a finalement été trouvé et le directeur exécutif Mehdi Bayat avait mis les choses au clair : Charleroi veut absolument garder son entraîneur.

David Hubert connaîtra sa troisième expérience en tant que T1. Jusqu’alors, il a entraîné le Sporting d’Anderlecht d’octobre 2024 à mars 2025 et Louvain en ce début de saison.





Les résultats n’étaient cependant pas au beau fixe. Les Louvanistes sont actuellement avant-derniers du championnat avec 8 points sur 30.