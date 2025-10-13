Un ancien coach d'Anderlecht en négociations pour remplacer Sébastien Pocognoli à l'Union Saint-Gilloise

Photo: © photonews

Suite au départ de Sébastien Pocognoli, l'Union Saint-Gilloise poursuit ses démarches pour trouver un nouvel entraîneur. Alors que le nom de Rik De Mil a longtemps été évoqué, c'est désormais celui de David Hubert qui revient avec insistance.

À en croire les informations de Het Laatste Nieuws, l’Union Saint-Gilloise viserait l’actuel entraîneur d’OHL, David Hubert. Décidément, ce championnat a de quoi nous surprendre !

L’ancien coach des Mauves est actuellement dans une situation compliquée avec le club louvaniste. Louvain est avant-dernier de Pro League avec seulement 8 points sur 30 récoltés.  

Un entraîneur idéal pour l'Union ?

Celui qui a démarré sa carrière d’entraîneur principal du côté d’Anderlecht en octobre 2024, avant d’être limogé puis de rejoindre Louvain cette saison, semble visiblement proche de trouver un nouveau défi. Le coach belge correspond au type d’entraîneur que recherchent les Saint-Gillois.

Reste à savoir si les négociations entre les différentes parties vont évoluer positivement… ou si elles ont peut-être déjà abouti. À noter qu’il était présent ce lundi au centre d’entraînement d’OHL, alors qu’il n’y avait pas d’entraînement. Un fait révélateur ?

Ce dossier pourrait rapidement évoluer. En ce qui concerne Rik De Mil, le dossier semble compliqué. Le club carolo ne veut pas perdre son entraîneur, comme l’a souligné le directeur exécutif Mehdi Bayat. Il y a en tout cas plus de chances que les Louvanistes acceptent de céder leur entraîneur, dont les résultats récents ne sont pas des plus encourageants.

